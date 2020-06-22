Санкт-Петербург, 22 июня, 2020, 13:42 — ИА Регнум. Суд в Петербурге допросил медицинского работника, который осмотрел историка Олега Соколова в первые минуты, после того как его извлекли из Мойки в ноябре 2019 года. Со слов врача, историк был эмоционально возбужден, неадекватен, сильно пьян и не позволял себя осматривать. У него забрали травматический пистолет и рюкзак, в котором нашли отрубленные по плечи женские руки.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов со своим адвокатом в суде, 22.06.2020

Как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 22 июня, Октябрьский районный суд Петербурга на базе Санкт-Петербургского городского суда продолжил судебный процесс по уголовному делу об убийстве Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Как рассказал суду врач бригады скорой помощи, когда Соколова вытащи из Мойки, историк вел себя неадекватно, был сильно пьян, эмоционально нестабилен. При этом мужчина крепко держал в руках рюкзак и не давал себя осмотреть.

Однако после того, как с него сняли промокшую одежду, и тот немного согрелся, выловленный из Мойки мужчина расслабился, и врачам удалось осмотреть его. Тогда же медики обнаружили у мужчины пистолет, а в портфеле — отчленённые женские руки.

«С нами были полицейские, которые уже готовы были уехать, однако, после того как мы увидели пистолет, позвали их, — вспомнил о том дне свидетель. — Когда мы рассказали, что в рюкзаке кисти рук, одному из полицейских стало плохо».

Пистолет, изъятый у Соколова, оказался травматическим, марки МР-353 «Байкал». Соколов владел им на законных основаниях.

В Мариинской больнице Соколов рассказал врачам и полицейским, что в тот день он встретился с бывшими сослуживцами у себя дома, после того как они посидели за столом и выпили, он проводил их к метро, а на обратном пути якобы увидел плывущий в Мойке рюкзак. Когда он попытался его вытащить из воды, то упал.

«Как только нам его передали спасатели он был в неадекватном состоянии, пьян, эмоционально нестабилен и сильно возбужден, не давал себя осмотреть, — рассказал медик. — После того как он немного согрелся, он стал более спокойным и собранным».

Напомним, историк Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов в своей квартире в ходе бытового конфликта с Ещенко на почве взаимной ревности взял незаконно хранящийся обрез и произвел из него выстрел в голову Ещенко, после чего сдавил руками шею потерпевшей. Затем Соколов произвел еще три выстрела в голову жертвы, от чего потерпевшая скончалась. После этого Соколов хранил труп в квартире еще сутки, расчленил его с использованием пилы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора, а затем выбросил в Мойку. В квартире была найдена только голова убитой девушки.

Следующее заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова состоится 29 июня.