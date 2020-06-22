Чебоксары, 22 июня, 2020, 13:10 — ИА Регнум. В Чувашии необходимо доукомплектовать пожарные части ещё 96 штатными единицами — по 48 пожарных и диспетчеров. На это потребуется ежегодно по 34 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 июня, заявил глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров, представляя стратегию развития ведомства на 2020−2024 годы.

Cap.ru Пожарная техника в Чебоксарах

В настоящее время в республике действуют один территориальный и 13 местных пожарной-спасательных гарнизонов, в которых дислоцированы 199 подразделений пожарной охраны общей численностью 1936 человек.

По словам главного спасателя республики, среднесписочная численность сотрудников пожарных частей составляет 20 человек, на суточные дежурства в пожарных частях республики заступают всего один начальник караула, один пожарный и два водителя.

«В то же время, согласно приказу МЧС России, при тушении пожара с использованием средств органов дыхания и зрения данная часть личного состава должна состоять не менее чем из трёх пожарных. Для этого нам потребуется введение не менее 48 штатных единиц пожарных. Данной проблемой занимаются, думаю, что поэтапно вопрос решим.

Кроме того, в соответствии с типовым штатным расписанием, тоже приказом МЧС, в каждой пожарной части предусматривается должность диспетчера, которых в данный момент нет. И для этого необходимо укомплектовать пожарные части диспетчерским составом — это ещё 48 единиц.

Итого на 96 человек дополнительного личного состава потребуется ежегодно финансовых средств в пределах 34 млн рублей. Предлагаю данную работу провести поэтапно и завершить к концу 2024 года», — сказал Вениамин Петров.

Глава ведомства также сообщил, что в настоящее время средняя зарплата сотрудников противопожарных служб в Чувашии составляет 22,5 тыс. рублей.

Напомним, в феврале 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев сообщил об увеличении на 5 тыс. рублей заработной платы сотрудникам служб пожарной охраны и поисково-спасательных служб ГКЧС Чувашии.

«Они, как и сотрудники территориальных органов МЧС, рискуют своей жизнью, но получают заметно меньше своих коллег», — сказал Николаев.