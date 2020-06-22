Саранск, 22 июня, 2020, 13:08 — ИА Регнум. В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

В мероприятии принял участие глава Мордовии Владимир Волков, председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин, председатель правительства республики Владимир Сушков, главный федеральный инспектор Михаил Сезганов, глава Саранска Петр Тултаев.

Собравшиеся возложили цветы к монументу воинам — уроженцам Мордовии. Память погибших почтили минутой молчания.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны в Красную армию были призваны 241 тыс. граждан, то есть каждый пятый житель республики, домой вернулись лишь 111 тыс. солдат. 73 878 уроженцев республики до сих пор считаются пропавшими без вести.

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