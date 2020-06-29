Москва, 29 июня, 2020, 06:11 — ИА Регнум. Выход очередного тома «Реестра кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации» высветил требующую решения проблему, связанную с процедурой, по которой те или иные объекты становятся памятниками истории и культуры. Почему решать эту проблему необходимо и с чем связаны формальные трудности, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Станулевич.

«Реестр кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации» Швартовка подводной лодки «Акула» в базе

«Реестр» описывает суда, которые затонули в Финском заливе в период Первой мировой войны. Это произошло более ста лет назад, и они уже должны были бы стать культурно-историческими памятниками, — но не могут ими стать, потому что на них не распространяется закон о культурном наследии. Вопрос пыталось решить Министерство культуры, однако Ростреестр ответил, что не может поставить корабли на учет. То есть исторических памятников мы не приобретаем, но приобретаем зато новые основания для беспокойства.

Дело в том, что среди затонувших судов есть такие, как подводная лодка «Акула», на которой остались торпеды и мины, и такие суда представляют опасность. Для этого к ним не нужно даже вплотную приближаться, примером тому — ожоги рук у рыбаков. Промышляя у острова Борнхольм, они получают ожоги из-за того, что там в 1970-х годах немцы топили запасы зарина. В Белом море в сентябре 1919 года англичане затопили 47 000 снарядов с химическим оружием — газом адамсит. Несколько затонувших на Балтике танкеров все еще содержат сотни тонн топлива, а цистерны тем временем изнашиваются.

Но несмотря на то, что эти суда представляют очевидную угрозу, им невозможно предоставить правовой статус. И пока бездействие властей не привело к масштабному бедствию, проблему необходимо решить на законодательном уровне.

О затонувших судах читайте в статье Владимира Станулева «Опасно — затонувшие корабли с боеприпасами не имеют правового статуса!».