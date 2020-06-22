Москва, 22 июня, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Студентка и будущий стоматолог Виктория Морозова в этом году стала призером Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» по своему профильному направлению. В прошлом сезоне она также была в числе дипломантов. Виктория занимается не только учебой: она является председателем Совета обучающихся Сеченовского Университета, членом Совета студентов при Минздраве РФ и руководителем Комитета по социальной политике и здравоохранению всероссийской общественной организации «Молодые лидеры России» при Госдуме. Девушка поделилась с корреспондентом ИА REGNUM своими впечатлениями от «Я — профи» и рассказала о секретах тайм-менеджмента.

Фото предоставлено пресс-службой олимпиады «Я профессионал!» Виктория Морозова

Виктория, когда Вы впервые заинтересовались медициной и как решили стать стоматологом?

Моя история выбора профессии совсем не из серии «с самого детства я мечтала стать врачом». Я не из медицинской династии и всегда интересовалась всем, чем только можно: училась в лингвистической гимназии, нежно лелеяла математику, обожала литературу и, конечно, химию. Внезапное и уверенное решение поступать в медицинский университет удивило всю мою семью. А проблема выбора вуза даже не стояла. Я была уверена, что Сеченовский Университет — лидер медицинского образования в стране.

Почему Вы захотели поучаствовать в олимпиаде «Я — профессионал»?

В первую очередь мне хотелось попробовать свои знания на деле. Это был вызов самой себе. И, конечно, мотивировали преференции для дипломантов «Я — профи». Приставка «Всероссийская» в названии олимпиады говорила о серьезной конкуренции, и я была к этому готова. Задания включали в себя все направления обучения по моей специальности: терапевтическую, хирургическую, ортопедическую стоматологию и ортодонтию. Приятно удивили базовые станции в финале олимпиады, где нужно было не просто продемонстрировать свои знания, а применить их на практике. Например, у нас была станция «Сердечно-легочная реанимация». Стоматолог все-таки врач!

Очень здорово, что знаний, которые дает Сеченовский Университет, достаточно, чтобы выполнить все задания на высоком уровне. Мне не пришлось искать никакой дополнительной литературы для подготовки, я просто пыталась сама воссоздать чек-листы станций, опираясь на базовую литературу и свои конспекты.

Как Вы считаете, насколько важно для студентов принимать участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах?

Очень важно! И, опуская очевидную возможность элементарно понять, насколько ты разбираешься в своей специальности, олимпиады — это лучший способ понять на деле, что такое социальный лифт. Любой студент может в одночасье получить билет в успешное стабильное будущее. Нужны только знания и немного подготовки.

Вы много внимания уделяете общественной деятельности. Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь?

Общественная деятельность на любой почве — это всегда собственная инициатива и некий альтруизм. В рамках Комитета по социальной политике и здравоохранению всероссийской общественной организации «Молодые лидеры России» мы разрабатываем предложения к законопроектам в нашей области. Кроме того, мы реализуем молодежные проекты в сфере здравоохранения и социальной политики на грантовой основе. Направления проектов очень разные — от образования и науки до оптимизации пространства для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Что касается Совета студентов при Министерстве здравоохранения РФ — мы проводим мониторинги по вопросам качества образования, общественной деятельности, науки, добровольчества, культурно-творческих направлений и спорта в университетах, подведомственных Министерству. И уже на основании этой информации разрабатываем проекты и активности, полезные и интересные студентам. Это, например, форумы обучающихся в медицине и фармации, праздники, фестивали, профориентационные площадки.

Как Вам удается совмещать всю эту работу с учебой?

Не скажу ничего нового: больше делаешь — больше успеваешь. Это приходит само. Начинаешь понимать: отложив небольшое дело на завтра, завтра обнаружишь, что отложить придется в два раза больше. И, конечно, важно любить то, что делаешь.

Отразилась ли эпидемия коронавируса на Вашей деятельности, на работе Совета и Комитета?

Конечно! Общественная деятельность — это во многом организация массовых мероприятий. А их проведение в очном формате было полностью приостановлено. Другая сторона вопроса — мы общественные деятели в медицине, на эту отрасль легла основная нагрузка. Многие студенты приняли решение стать волонтерами, пойти работать «в поля». А с приказом о привлечении обучающихся старших курсов к практической подготовке времени на другую деятельность оставалось совсем мало. Мы выкраивали его как могли. Думаю, нам это удалось.

Расскажите о Ваших профессиональных планах на ближайшие 5 лет?

Однозначно ответить мне сложно, так как возможностей для развития и самореализации много. Могу точно сказать, что ближайшие 5 лет я хочу быть полезной моим будущим пациентам, своей команде и обществу в целом. Хочу не переставать восхищаться окружающими меня людьми, видеть добро вокруг, вдохновляться и вдохновлять.

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В этом году олимпиада проводилась по 68 различным направлениям — от языкознания до робототехники. Организаторами проекта выступают 26 ведущих вузов и более 300 российских компаний, в числе которых Сбербанк России, Банк ВТБ, Яндекс, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом» и АО «Россельхозбанк».

Все дипломанты олимпиады получают льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и могут пройти стажировку в профильной компании. Для медалистов предусмотрен также дополнительный бонус: денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей.