Ярославль, 22 июня, 2020, 12:33 — ИА Регнум. Матч Кубка России по футболу «Шинник» — «Урал» пройдёт в Ярославле без зрителей. Об этом 22 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

City-yaroslavl.ru Стадион «Шинник»

Четвертьфинальный матч Кубка России должен пройти 24 июня. Ранее его дважды переносили. Сначала из-за плохого состояния поля в Ярославле, а потом — из-за коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главным арбитром матча между «Шинником» и «Уралом» будет Игорь Панин.