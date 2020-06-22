Рыбинск, Ярославская область, 22 июня, 2020, 12:19 — ИА Регнум. В Рыбинске на берегу Волги пропал 9-летний мальчик, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном комитете. 21 июня 9-летний Виталий Брыкалин находился на Волжском пляже в районе микрорайона «Переборы» города Рыбинска. Расследованием уголовного дела занимается Рыбинский следственный отдел.

Ярспас Поиски пропавшего ребенка

«Следователями и криминалистами СКР, сотрудниками МВД и МЧС, а также волонтерами, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка», — отметили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Ярославской области.

Волонтеры работают на месте происшествия, начиная со второй половины воскресенья 21 июня.

«Заявка на поиск девятилетнего Виталика Брыкалина поступила от представителей Следственного комитета города Рыбинска в 16 часов 21 июня. Ребёнок с особенностями развития пропал на пляже поселка Переборы, где отдыхал с семьёй. Оперативно формируем выезд. На место выезжают опытные поисковики. Наиболее вероятная версия пропажи — вода. Просим помощи у МЧС. В 20 часов прибывают катера МЧС, комплектуем группы, работающие на воде. Они осматривают акваторию пляжа. Около 22 часов начинают работу водолазы. Поиск на воде приостановлен в 0−30 22 июня», — рассказали в волонтерском поисковом отряде «Ярспас».

Ярспас Штаб операции

С утра 22 июня поиски возобновлены. На Волге продолжают работать спасатели и водолазы, на суше волонтерские отряды «Лиза Алерт», «Партизан», «ЦентрСпас».