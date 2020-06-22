Калуга, 22 июня, 2020, 12:28 — ИА Регнум. С минуты молчания в память о защитниках Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, началось 22 июня заседание правительства Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com

Врио губернатора Владислав Шапша напомнил, что 79 лет назад началась Великая Отечественная война. На совещании было подробно рассказано о мероприятиях, которые проходят в регионе в рамках Дня памяти и скорби. В большинстве районов области в 04:00 22 июня на мемориальных кладбищах состоялась минута молчания и возложение венков и цветов в память о тех, кто защищал Отечество в годы войны. В Калуге в полдень пройдёт всероссийская акция «Минута молчания». Именно в это время, 22 июня 1941 года, в эфир вышло обращение руководства страны о нападении гитлеровской Германии. В течение дня на братских могилах и воинских захоронениях состоятся возложения цветов.

Калужская область также присоединится к всероссийским акциям, запланированным в День парада Победы 24 июня.