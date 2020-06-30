Москва, 1 июля, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июля, вступают в силу новые правила парковки для людей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, их сопровождающих, сообщает ИА REGNUM.

Alexey Ivanov Парковка для инвалидов

Право бесплатной парковки получат инвалиды не только I и II групп, но и III — при условии, что они получили опознавательный знак «Инвалид» до 1 июля 2020 года и имеют при этом ограничения способности передвигаться.

С 1 июля можно не наклеивать знак «Инвалид» на автомобиль. Сведения обо всех гражданах, имеющих инвалидность, и их автомобилях будут аккумулироваться в специальном федеральном реестре.

Мера позволит инвалидам бесплатно парковаться не только в регионе проживания, но и по всей России.

Для реализации права на бесплатную парковку сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида, будут размещаться в федеральном реестре инвалидов на основании заявления, поданного в установленном порядке в Пенсионный фонд РФ, через портал госуслуг или через МФЦ. При этом в федеральном реестре инвалидов размещаются сведения в отношении одного транспортного средства.

Кроме того, в законе прописано, что требование о выделении не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп будет распространяться в отношении всех парковок общего пользования. Сейчас такое требование существует в отношении каждой стоянки (остановки).