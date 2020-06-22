Калуга, 22 июня, 2020, 12:33 — ИА Регнум. Три медицинских работника из Калужской области вошли в неофициальный список врачей, медицинский сестёр, санитарок и лаборантов, погибших во время пандемии COVID-19. Инициаторами создания «Списка памяти» стали сами медики.

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В списке медработников, погибших от пандемии: 57-летний хирург калужской городской больницы № 5, 52-летний анестезиолог-реаниматолог Боровской центральной районной больницы и 72-летняя врач общей практики из Малоярославца.

Ранее, вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что положительные тесты на коронавирусную инфекцию обнаруживаются у 21% обследованных медицинских работников.