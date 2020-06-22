Ульяновск, 22 июня, 2020, 11:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом и один летальный исход. Такие данные приводит 22 июня оперативный штаб России.

Стопкоронавирус.рф Данные по Ульяновской области с сайта оперативного штаба России

Всего Ульяновской области выявлены 4920 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 110. В настоящее время продолжают лечение 2773 человека.

Выздоровели с начала пандемии 2112 пациента с COVID-19, в том числе 60 человек — за последние сутки. Кроме того, зарегистрирован ещё один летальный исход, всего скончались 35 пациентов с коронавирусом.

По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в регионе проведено свыше 100 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, обследованы более 95,4 тыс. человек. Под медицинским наблюдением остаются 5702 человек.