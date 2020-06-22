Кронштадт, Санкт-Петербург, 22 июня, 2020, 11:58 — ИА Регнум. В воды Финского залива утром 22 июня опустили венки и цветы в память о погибших в войну. В акции памяти приняли участие командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв и экипажи боевых кораблей Балтийского флота, базирующиеся в Кронштадте.

Пресс-служба ЗВО Венок от моряков Балтфлота

Как рассказали в пресс-службе ЗВО, в четыре часа утра была включена корабельная сирена базового тральщика «Павел Хенов», символизируя 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.

На траверзе маяка «Толбухин» командующий ЗВО с борта катера опустил на воду венок. Почетный караул дал залп в небо в память о погибших защитниках страны. Траурная церемония завершилась минутой молчания.

В церемонии были задействованы экипажи тральщика «Павел Хенов», гидрографического, противодиверсионного и патрульного катеров.

Сегодня же военнослужащие ЗВО возлагают цветы к воинским мемориалам.