Чебоксары, 22 июня, 2020, 11:12 — ИА Регнум. В Чебоксарах сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, врио главы Чувашии Олег Николаев возложил цветы и венков к Вечному огню в мемориальном комплексе «Победа». Об этом ИА REGNUM сообщили в его пресс-службе.

Cap.ru Возложение цветов к Вечному огню

В церемонии также приняли участие сенатор Вадим Николаев, депутаты Госдумы Алена Аршинова и Леонид Черкесов, спикер Госсовета Альбина Егорова, руководители органов исполнительной власти. Участники также почтили память павших в боях за Родину минутой молчания.

Руководитель республики отметил, что в Чувашии в рамках 75-летия Победы многое делается для увековечения памяти тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу. В настоящее время создаются центры архивно-документальных материалов, чтобы воедино собрать память об участниках войны. Особый акцент сделан на трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в честь которых назван 2021 год.

«Мы сделаем всё для того, чтобы глубоко изучить материалы. Поговорим с участниками этих событий. Сделаем туристические объекты, которые будут показывать, как это было, как выглядело», — сказал Олег Николаев.

По его словам, эта работа важна «для воспитания подрастающего поколения, чтобы люди получали достоверную информацию о суровых испытаниях, которые пережил наш народ в годы Великой Отечественной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти призвали жителей республики присоединиться к акции «Вместе гордимся», которая стартовала 20 апреля и продлится по 20 сентября. Её цель — почтить память участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Для участия в акции необходимо снять видеоролик (рассказ, биография, историческая справка, случай из военных лет и др.) с портретом родственника, участника Великой Отечественной войны или труженика тыла (длительность не более 1 минуты). Записанное видео необходимо разместить на площадках социальных сетей с использованием хештегов проекта #ПерлеМухтанатпар и #ВместеГордимся.