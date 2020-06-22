Калуга, 22 июня, 2020, 11:24 — ИА Регнум. В Калужской области с 19 июня вступило в силу постановление, которое отменяет введённый 31 марта режим безопасного поведения. В частности, разрешается работа автошкол, закрытых после введения режима повышенной готовности. С 20 июня в области открылись магазины в торговых центрах площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом, а с 24 июня такую возможность получат и предприятия общественного питания на открытом воздухе в виде летних кафе без открытия залов обслуживания посетителей, сообщает 22 июня корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Ранее врио губернатора области Владислав Шапша рассказал в видеообращении, что регион при сохранении положительной динамики по коронавирусу в конце июня сможет открыть фитнес-центры, магазины до 800 квадратных метров и начать оказание плановых медицинских услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательным условием возобновления деятельности организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей является соблюдение рекомендаций калужского областного управления Роспотребнадзора.