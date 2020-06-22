Чебоксары, 22 июня, 2020, 10:56 — ИА Регнум. В Чувашии завершается подготовка к празднованию главного национального праздника — Дня Республики, который будет отмечаться 24 июня. Основные мероприятия пройдут в онлайн-режиме с учётом эпидемиологической ситуации, при этом продолжится традиция открытия новых объектов, а ключевым событием станет Высший экономический совет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 22 июня, на планёрке в правительстве.

Cap.ru День Республики

Министр культуры Роза Лизакова напомнила, что в условиях пандемии коронавируса «большая часть мероприятий пройдёт в онлайн-режиме». По её словам, к празднику готовятся все муниципалитеты.

«Среди крупных я бы назвала, конечно, акцию «Вместе гордимся!». И районы сейчас завершают акцию по исполнению гимнов своих муниципальных образований, 24 июня будет исполнен в онлайн-режиме гимн Чувашской Республики. Сейчас известные люди страны и республики присылают видеоролики-поздравления, которые будут демонстрироваться на национальном телевидении Чувашии в течение всего дня 24 июня.

Что касается мероприятий на 24 июня, то это открытие объекта (площади) в селе Красные Четаи, поздравление жителей Красночетайского района, открытие Красной площади после реконструкции в городе Чебоксары, открытие сельского дома культуры после капитального ремонта в селе Чурачики Цивильского района, а также открытие 22 июня центра одарённых детей и молодёжи «Эткер» минобразования Чувашии. Также состоится высший экономический совет, на котором будет представлена комплексная программа развития Чувашской Республики», — проинформировала глава минкультуры.

Министр финансов Михаил Ноздряков отметил, что данная программа социально-экономического развития Чувашии рассылается «всем экспертами, руководителям органов власти, чтобы обсуждение было максимально содержательное»:

«Одна из целей — максимальная вовлечённость в этот материал. Все готовимся к содержательному обсуждению на площадке Высшего экономического совета».

Врио главы Чувашии Олег Николаев напомнил, что Высший экономический совет, который состоится 24 июня, станет одним из официальных мероприятий, «где в том числе будет произнесены поздравительные речи».

«Основная тема обсуждения — программа социально-экономического развития Чувашии, но я бы назвал её пятилетней программой действий», — сказал Олег Николаев, отметив, что в ней синхронизированы все действующие программы и инструменты, в том числе по реализации национальных проектов.

«Важно предметно обсудить, посмотреть критические на наработки и сделать полноценные рабочие и эффективные мероприятия, которые дадут результат в кратчайшие сроки», — отметил руководитель региона.

Напомним, 24 июня в Чувашии отмечается главный национальный праздник — День Республики. В этом году отмечается вековой юбилей: 100-летие со дня образования Чувашской автономной области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Чувашии Олег Николаев отмечал, что проведение 24 июня парада Победы и Дня Республики — «знаковое событие». По его мнению, «такая синхронизация событий не случайна», так как «глубинные исторические вехи развития чувашской нации и российской государственности становятся более знаковыми, глобальными и взаимопроникающими».