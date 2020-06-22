Санкт-Петербург, 22 июня, 2020, 10:54 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки выявлено еще 52 жителя, заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество подтвержденных диагнозов превысило отметку в четыре тысячи человек. Об этом 22 июня сообщает федеральный оперативный штаб.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Ленобласть, заболевшие-выздоровевшие

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразились 4016 человек. Выздоровели 3790 человек, в том числе 20 — за прошедшие сутки. 27 человек умерли от COVID-19, еще 199 жителей продолжают лечение.

Отметим, за последние сутки в России выявлено 7 600 новых носителей в 83 регионах. Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 4 705 человек.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 592 280 заболевших в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончались 8 206 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 344 416 человек.