Москва, 1 июля, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому налог на профессиональный доход может вводиться во всех субъектах РФ, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налог

Регионы получили право принимать решение о введении на своей территории специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с учетом востребованности такого налогового режима у жителей региона.

Сейчас налог на самозанятых действует в 23 субъектах РФ. Введение нового налогообложения начиналось как эксперимент в четырех регионах страны — Москве, Московской и Калужской областях и в Татарии. По данным на начало 2020 года, таким налоговым режимом воспользовались 550 тыс. человек.

Чтобы воспользоваться льготным налоговым режимом и платить налог по ставке 4% (при работе с физическими лицами) и 6% (при работе с юридическими лицами и ИП), достаточно скачать на телефон приложение «Мой налог». Для регистрации достаточно фотографии паспорта и селфи. Кроме того, войти в приложение можно по логину и паролю от личного кабинета на сайте ФНС России или портала Госуслуг.

На фоне пандемии коронавируса и спада экономики самозанятые получили ряд преференций. В частности, они смогут участвовать в госзакупках наравне с малым бизнесом. Самозанятые также смогут рассчитывать на финансовую, имущественную, информационную, консультационную и образовательную помощь, а также меры поддержки, предоставляемые АО «Корпорация «МСП» и его дочерними обществами.

Ранее президент Владимир Путин в обращении к гражданам РФ сообщил, что нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет.

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