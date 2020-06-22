Кострома, 22 июня, 2020, 10:41 — ИА Регнум. В Костромской области коронавирус подтвердился у 7 рабочих, находящихся на нелегальной обсервации — сообщает оперативный штаб.

Rospotrebnadzor.ru Обработка помещений

Напомним, 19 июня в регионе стало известно о 700 вахтовиках, завезённых в загородные дома отдыха по заказу неназванной компании. После 14-дневного нахождения в обсервациях приезжие должны были отправиться на работу в соседнюю Вологодскую область.

При этом о визите не были уведомлены ни власти, ни региональный Роспотребнадзор. Как отмечается в сообщении оперативного штаба, «благодаря своевременному вмешательству администрации Костромской области и управления Роспотребнадзора, удалось исключить контакты приезжих с жителями региона».

В санаториях проводятся «санитарные мероприятия», в отношении компании-заказчика и должностных лиц санаториев начаты проверки.