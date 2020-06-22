Ярославль, 22 июня, 2020, 10:36 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сутки выявлено 45 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

За последние сутки выздоровели 16 человек. В регионе общим итогом зарегистрировано 4435 случаев, из них 2469 человек выздоровели, 17 скончались. Новых летальных случаев в Ярославской области нет.