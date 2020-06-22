Ростов-на-Дону, 22 июня, 2020, 10:06 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби донской губернатор Василий Голубев и официальные лица региона возложили цветы к Вечному огню в сквере имени Фрунзе, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

Donland.ru Вечный огонь в сквере имени Фрунзе

Участники церемонии возложили цветы и венки к мемориалу «Павшим воинам» и почтили память погибших бойцов минутой молчания. В честь героев торжественным маршем прошли рота почетного караула и военный духовой оркестр Южного военного округа.

ИА REGNUM напоминает, что мемориальный комплекс «Павшим воинам» на площади Карла Маркса был открыт в 1969 году. Летом 2019 года были объявлены торги на проведение ремонта памятника. На эти цели было предусмотрено 12,8 млн рублей.