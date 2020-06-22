Санкт-Петербург, 22 июня, 2020, 10:08 — ИА Регнум. На воинском мемориале Корчмино под Петербургом участники движения «Волонтеры Победы» в ночь на 22 июня выложили панно из 10 тысяч свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне. Огненное панно воспроизвело афишу фильма «Жила была девочка» режиссёра Виктора Эйсымонта о жизни в блокадном Ленинграде.

Региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы» в Санкт-Петербурге Работа волонтеров на акции Свеча памяти

Этот фильм начали снимать еще в январе 1943 года, сразу после прорыва блокадного кольца, когда город еще оставался в блокаде. Съемки проходили в историческом центре города, в те периоды, когда не было авианалётов. Премьера фильма состоялась 18 декабря 1944 года, уже после разгрома врага в Ленинградской битве.

Акция была проведена совместно с Центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.