Медынь, Калужская область, 22 июня, 2020, 09:44 — ИА Регнум. Мемориальная акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби, состоялась у мемориала «Танк» в городе Медынь Калужской области. Об этом 22 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru Заупокойную литию по погибшим воинам совершил священник Александр Земцов.

Заупокойную литию по погибшим воинам совершил настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца деревни Романово священник Александр Земцов. Он напомнил собравшимся, что в этот день скорбят о миллионах сограждан — тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Родины, кто не вернулся с полей сражений, принял смерть в фашистской неволе, умер от голода и лишений.

По окончании акции его участники возложили цветы и зажжённые свечи к мемориалу героям Великой Отечественной войны.