Чебоксары, 22 июня, 2020, 08:41 — ИА Регнум. В Чувашии на голосовании по поправкам к Конституции организуют видеонаблюдение, оно будет действовать в помещениях территориальных избирательных комиссий и в помещениях для голосования на территории Чебоксар. Соответствующее постановление подписал председатель ЦИК Чувашии и секретарь избиркома Александр Цветков и Сергей Тарасов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Chuvash.izbirkom.ru Секретарь ЦИК Чувашии Сергей Тарасов на совещании по проведению выборов

Речь идёт о «применении отдельных технологий видеонаблюдения» при проведении голосования по поправкам в Конституции России. Отмечается, что оно организуется «для обеспечения дополнительных гарантий открытости и гласности в деятельности».

«Применять в помещениях для голосования на территории города Чебоксары при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации средства видеонаблюдения без трансляции в информационно-телекоммуникационную сеть интернет, с возможностью сбора и последующего хранения видеозаписей», — говорится, в частности, в документе.

Кроме того, видеонаблюдение будет установлено в помещениях территориальных избирательных комиссий.

Уточняется, что видеонаблюдение организуется, в частности, «при проведении голосования, при подсчёте голосов участников голосования и составлении протокола УИК об итогах голосования, проведении итогового заседания УИК», при проведении повторного подсчета голосов, а также при приеме протоколов УИК об итогах голосования, внесении данных об итогах голосования в увеличенную форму сводной таблицы ТИК, суммировании данных и составлении протокола об итогах голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции пройдёт в России 1 июля.