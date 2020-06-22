Чебоксары, 22 июня, 2020, 08:21 — ИА Регнум. В Чувашии к 24 июня, когда будет отмечаться главный государственный национальный праздник — День Республики, ожидается поступление партии марок в честь 100-летия образования Чувашской автономной области. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве информационной политики региона.

Cap.ru Почтовая марка в честь 100-летия Чувашии

Марка будет выпущена тиражом 1 тыс. экземпляров.

«На марке изображены герб республики, чувашский орнамент, самые узнаваемые достопримечательности и символы региона», — говорится в сообщении.

Памятные экземпляры юбилейных марок будут переданы в Национальный музей республики.

В министерстве уточняют, что желающие придать марке коллекционную ценность могут погасить её до 12 июля специальным штемпелем с датой празднования Дня Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 100-летию образования Чувашской автономной области. Тираж составил 3 тыс. штук.

Напомним, в 2020 году празднуется 100-летие со дня образования Чувашской автономной области. 24 июня в Чувашии отмечается День Республики, который считается главным государственным национальным праздником.