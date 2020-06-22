Анадырь, 22 июня, 2020, 08:30 — ИА Регнум. В День памяти и скорби в детском саду «Золотой ключик» в Анадыре на Чукотке прошла акция «Свеча памяти», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Пресс-служба администрации Анадыря Акция «Свеча памяти» в Анадыре

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«Мы зажгли свечи в память о тех, кто прошёл через ужас Великой Отечественной войны и навсегда остался на поле боя. Акция «Свеча памяти» — это символ памяти нашего сердца», — рассказала директор «Золотого ключика» Наталья Шарипа.

Воспитатели-волонтёры выложили из более 150 свечей фразу «Мы помним!».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в 12:15 мск на всей территории России будет объявлена минута молчания.