Ульяновск, 22 июня, 2020, 07:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области кадеты СКР сделали подарок 98-летнему ветерану Михаилу Ивановичу Вишневу, издав сборник его стихов. Об этом сообщает региональное следственное управление.

Ulyanovsk.sledcom.ru Ульяновские силовики издали для ветерана Михаила Вишнева сборник его стихов

Дружба кадет и офицеров ведомства с ветераном началась осенью 2019 года. Школьники пришли поздравить Михаила Вишнева с 98-летием в геронтологический центр, а потом стали посещать его, записывать рассказы из жизни, собирать стихи, которые он пишет. Две ученицы ульяновской школы № 15 в рамках акции СКР «Спасибо каждому ветерану!» решили сделать для ветерана подарок: собрали все его стихи и фотографии, написали его биографию и подготовили книгу.

Накануне парада Победы, который в этом году будет отмечаться 24 июня, подарочный сборник был передан ветерану.

Михаил Вишнев воевал в составе 163-й стрелковой дивизии и 365-го артиллерийского полка, получил несколько ранений, награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и «За боевые заслуги».

Отметим, что 22 июня отмечается День памяти и скорби, а 24 июня в Москве пройдёт парад Победы, который был перенесён с 9 мая из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, в этом году СКР проводит акцию «Спасибо каждому ветерану!», посвященную 75-летию Победы. В рамках проекта оказывается посильная помощь ветеранам.