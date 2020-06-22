Тюмень, 22 июня, 2020, 07:19 — ИА Регнум. В Тюменской области из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу минута молчания в День памяти и скорби прошла онлайн. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Vk.com/mger72 «Свеча памяти» в Тюмени

Минута молчания состоялась 22 июня в 4:00 в нетрадиционном формате. Тюменцы подключились к акции онлайн в группе «Молодой гвардии» «ВКонтакте».

"В связи с увеличением коэффициента распространения коронавирусной инфекции до 1,3 пункта по области, нами было принято решение о переносе акции в онлайн режим. Призываем тюменцев оставаться дома», — прокомментировал выбор формата руководитель ТРО ВОО «Молодая гвардия» Владимир Сбитнев.