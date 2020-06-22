Благовещенск, 22 июня, 2020, 06:42 — ИА Регнум. В Благовещенске Амурской области состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам-амурцам и труженикам тыла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Пресс-служба правительства Амурской области Возложение цветов к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам-амурцам

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День памяти и скорби в этом году проходит в Приамурье без масштабных мероприятий из-за введённых ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. В церемонии возложения цветов приняли участие представители областной и городской власти, юнармейцы и курсанты ДВОКУ.

«Более 100 тысяч жителей Амурской области ушли на фронт. Они проявили в боях героизм и отвагу. Родина высоко оценила их мужество», — сказал Василий Орлов.

Глава региона отметил, что за годы Великой Отечественной войны 13 амурчан стали полными кавалерами солдатского ордена Славы, 62 фронтовика стали героями Советского Союза, 12 из них получили звезду героя посмертно. Не вернулись с войны домой 36 638 жителей Амурской области.

Пресс-служба правительства Амурской области День памяти и скорби в Амурской области

«Наша задача — хранить память о героях, чтобы наши дети и внуки, а также все последующие поколения столь же бережно относились к истории народного подвига», — сказал губернатор области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске Амурской области 22 июня в 04:00 по местному времени, несмотря на сложные погодные условия — дождь и ветер, состоялся Заплыв Памяти.