07:19 22.06.2020

В Тюменской области из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу Минута молчания в День памяти и скорби прошла онлайн. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Минута молчания состоялась 22 июня в 4:00 в нетрадиционном формате. Тюменцы подключились к акции онлайн в группе «Молодой гвардии» «ВКонтакте».

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Об этом: Тюменцы День памяти и скорби отмечают онлайн

Об этом: Ульяновские силовики издали для ветерана сборник его стихов

В Ульяновской области кадеты СКР сделали подарок 98-летнему ветерану Михаилу Ивановичу Вишневу , издав сборник его стихов.

«В этом году в рамках акции на короткое время будет приостановлена повседневная деятельность. В это время на минуту прервётся теле‑ и радиовещание», — сказано в официальном сообщении.

В связи с Днём памяти и скорби, отмечаемым сегодня, 22 июня, еженедельное оперативное совещание в правительстве Забайкальского края началось с минуты молчания. Также в регионе запланировано проведение всероссийск ой акции «Минута молчания» . Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора в, проходить она будет в Чите на площади Ленина, центральных улицах города, торговых центрах.

Челябинский губернатор Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь», который расположен на Алом поле в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Сегодня, 22 июня, в 12:15 мск на всей территории России будет объявлена минута молчания, сообщает ИА REGNUM .

На Сахалине возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби.

По случаю Д ня памяти и скорби , отмечаемого 22 июня, первые лица Алтайского края и Барнаула приняли участие во общероссийской акции « Свеча памяти ». Как сообщает официальный сайт региона, накануне, 21 июня, за час до полуночи на Мемориале Славы в память о мужестве и героизме нашего народа, проявленных в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, собравшиеся зажгли « Свечи памяти » и возложили цветы на центральном монументе — к скульптурной группе «Прощание».

В Челябинской области сотрудники полиции и члены общественных советов приняли участие во всероссийской традиционной акции «Свеча памяти». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Читайте также: Красноярцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне

22 июня в Красноярске состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на Мемориале Победы.

В День памяти и скорби в детском саду «Золотой ключик» в Анадыре на Чукотке прошла акция «Свеча памяти».

Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM: В Москве почтили память погибших в Великой Отечественной войне — фото

22 июня в 4 часа утра в Александровском саду почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Патриотическая акция «Вахта памяти. Вечный огонь» прошла в Москве уже 29 раз и посвященаДню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. Церемония началась с сообщения советского диктора Юрия Левитана, который известил о начале военных действий. После чего пришедшие в эту ночь в Александровский сад возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память погибших минутой молчания.

Читайте также: В Омской области память погибших в войне почтили минутой молчания

В Омской области 22 июня в День памяти и скорби почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложением цветов и гирлянд к монументам славы.

В Ульяновске сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби пройдёт акция «Огонь памяти»: лампа-коптилка из гильзы будет перевезена с железнодорожного вокзала на площадь 30-летия Победы.

1418 свечей зажгли в ночь на 22 июня в центре Москвы в ходе ежегодной акции «Линия жизни», сообщает корреспондент ИА REGNUM . Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби и традиционно прошло на Крымской набережной парка «Музеон».

В Красноярском крае завершилась международная акция «Сад памяти». Всего в регионе в ходе акции высадили 152 тысячи деревьев на общей площади 32 га.

Читайте подробнее: На Камчатке в День памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню

На Камчатке в День памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню.

В ночь на 22 июня в Москве в двенадцатый раз прошла Международная мемориальная акция «Свеча Памяти». Почетные гости мероприятия, в том числе десять Героев России и Советского Союза, прибывшие в Богоявленский кафедральный собор в Елохове в Басманном районе Москвы, приняли участие в панихиде. Панихиду по погибшим в Великую Отечественную войну совершил епископ Павлово-Посадский Фома, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

«Ленинградская правда» от 22 июня 1941 года. Из собрания Президентской библиотеки

22 июня 1941 года в Ленинграде вышел экстренный выпуск «Ленинградской правды». На первой полосе газеты — текст выступления по радио Вячеслава Молотова о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. На этой же странице опубликованы резолюция, принятая на общецеховых митингах Кировского завода, и заметка «Голос миллионов».

Читайте подробнее: Лукашенко заявил о необходимости сохранения памяти о Второй мировой войне

Историческую память о Второй мировой войне необходимо беречь, в противном случае страну ждет хаос и дестабилизация. Об этом 22 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время памятного мероприятия по случаю 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Бресте.

Подробности в материале: « Вместе гордимся»: в Чувашии призывают собирать материалы о Сурском рубеже

Врио главы Чувашии Олег Николаев призвал жителей республики присоединиться к акции «Вместе гордимся!», чтобы всем миром «собрать уникальный, правдивый материал» о периоде Великой Отечественной войны, в том числе о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом он заявил сегодня, 22 июня, на планёрке в правительстве.

Подробности в материале: Александринский театр в День памяти и скорби покажет премьеру фильма

Александринский театр в Петербурге в День памяти и скорби представит зрителям фильм о деятельности театра в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

«Сегодня, в День памяти и скорби, мы обращаемся к одной из самых горьких, драматических страниц нашей истории. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Она стала жестокой, огромной трагедией, унесла миллионы жизней», — сказал президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Главного храма Вооруженных Сил РФ.

Акция «Свеча памяти» прошла в Краснодаре у мемориала Вечного огня в 04:00 22 июня — в 79-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны. Формат традиционной акции в этом году изменили из-за коронавируса.

Президент России Владимир Путин прибыл в парк «Патриот» в Московской области, где находится главный храм Вооруженных сил РФ.

Подробности в материале: Память о Великой Отечественной войне служит нравственным заветом — Путин

«Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа. Немеркнущие примеры храбрости, истинного патриотизма и преданности наказом предков беречь и защищать родную землю», — заявил Путин.

Испытания Великой Отечественной войны показали немеркнущие примеры храбости и истинного патриотизма. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 22 июня заявил президент Владимир Путин во время визита в главный храм Вооруженных Сил РФ.

Об этом: В Ставрополе в канун Дня памяти и скорби зажгли свечи памяти

Акция «Свеча памяти», посвященная 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялось в Ставрополе в канун Дня памяти и скорби. Поздно вечером 21 июня горожане принесли зажженные свечи к Вечному огню на мемориале «Вечная слава», составив из них слово «Помним».

Пензенская область 22 июня присоединилась к всероссийской акции в память о погибших в Великой Отечественной войне «Свеча памяти». Ровно в 4:00 в Пензе зажгли свечи у Монумента воинской и трудовой Славы и у памятника пограничникам, павшим при исполнении воинского долга.

Подробности в материале: В Ростове-на-Дону в День памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню

В Ростове-на-Дону сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби донской губернатор Василий Голубев и официальные лица региона возложили цветы к Вечному огню в сквере имени Фрунзе, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

Читайте также: Под Петербургом выложили панно из 10 тысяч свечей в память о войне

На воинском мемориале Корчмино под Петербургом участники движения «Волонтеры Победы» в ночь на 22 июня выложили панно из 10 тысяч свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне. Огненное панно воспроизвело афишу фильма «Жила была девочка» режиссёра Виктора Эйсымонта о жизни в блокадном Ленинграде.

«Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традиции. Достойно выполняет все поставленные задачи. И мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надёжно обеспечена», — заявил Путин.

Современное поколение российских солдат и офицеров хранит верность традициям и достойно выполняет все поставленные задачи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 22 июня заявил президент Владимир Путин во время визита в главный храм Вооруженных Сил РФ.

10:17 22.06.2020

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Подробности в материале: Крым вспоминает трагические события начала Великой Отечественной войны

10:19 22.06.2020 Память защитников Отечества в ночь на 22 июня почтили губернатор и руководство Волгоградской области на Мамаевом кургане в Волгограде. Участники акции зажгли свечи, возложили цветы к Вечному огню, сообщает пресс-служба администрации региона. Читайте также: В Волгограде зажгли свечи на Мамаевом кургане

10:32 22.06.2020 На главной площади Уралмашзавода (Екатеринбург) торжественно открыли памятную мемориальную доску работникам предприятия, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе завода. Мемориал посвящён работникам центральной лаборатории УЗТМ, специалисты которой создавали «уралмашевскую броню», технологию производства штампованных башен для легендарного танка Т-34. На памятной доске указали 11 фамилий работников лаборатории. Всего в годы войны в армию призвали около двух тысяч уралмашевцев. «Половина из них погибли на фронте», — напоминают на предприятии. Подробности в материале: В Екатеринбурге открыли мемориал погибшим в войну работникам Уралмаша

10:33 22.06.2020 Города-герои Севастополь и Керчь, а также город воинской славы Феодосия стали символами стойкости духа и непоколебимой воли к победе. Об этом 22 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, священный долг современников — хранить светлую память о героях, заботиться о ветеранах, оберегать мир, завоеванный ценой десятков миллионов погубленных жизней и сломанных судеб. Подробности в материале: Аксёнов: Севастополь, Керчь и Феодосия — символы стойкости духа

10:36 22.06.2020 Ростовская область в День памяти и скорби присоединится к общероссийской минуте молчания. Регион погрузится в тишину в 12:15 мск, сообщили ИА REGNUM в облправительстве. Читайте подробнее: Ростовская область в День памяти и скорби погрузится в тишину

10:41 22.06.2020 22 июня Томская епархия на Южном кладбище Томска отслужит панихиду о павших в годы Великой Отечественной войны. Читайте также: В Томской области почтили память погибших в Великой Отечественной войне

10:51 22.06.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны в День памяти и скорби. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы. «В этот день 79 лет назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну — и началась Великая Отечественная война. Между Брестом 1941-го и Берлином 1945-го пролегла целая вечность. 1418 дней и ночей тяжелейших испытаний, беспримерного ратного подвига и caмоотверженного труда. Враг, покоривший Европу, оказался бессилен перед массовым героизмом, стойкостью и сплоченностью нашего народа. Победа была завоевана дорогой ценой. Миллионы погибших — боль утраты родных пережила практически каждая семья, где и сегодня бережно хранят пожелтевшие фотографии и фронтовые письма-треугольники», — написал Собянин в послании. Подробности в материале: Собянин направил письма ветеранам в День памяти и скорби

11:03 22.06.2020 В Новосибирске сегодня, 22 июня, завоют сирены. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Читайте также: В Новосибирске в День памяти и скорби завоют сирены

11:09 22.06.2020 Президент России Владимир Путин осмотрел открытый в подмосковном парке «Патриот» музейный комплекс «Дорога памяти». Подробности в материале: Путин осмотрел музейный комплекс «Дорога памяти» в подмосковной Кубинке

11:12 22.06.2020 В Чебоксарах возложили цветы и венки к Вечному огню в мемориальном комплексе «Победа». Об этом: В Чебоксарах чиновники и депутаты возложили цветы к Вечному огню

11:38 22.06.2020 В Кузбассе сегодня, 22 июня, проходят мероприятия в память о погибших в Великой Отечественной войне. В правительстве региона отметили, что жители региона вспоминают начало войны возложениями цветов к мемориалам. Также проходят патриотические акции. Подробности в материале: Жители Кузбасса возложили цветы к мемориалам в память о героях войны

11:43 22.06.2020 В День памяти и скорби мэр Москвы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в столице. Об этом 22 июня сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы. Подробности в материале: Собянин направил послание ветеранам

11:56 22.06.2020 В Казани в День памяти и скорби, 22 июня молодежные организации республики поучаствовали в общероссийской акции «Свеча памяти». Собравшиеся возложили цветы к вечному огню, а после минуты молчания отправились через мост Миллениум в парк Победы. Подробности в материале: Молодежные организации Татарии приняли участие в акции «Свеча памяти»

11:58 22.06.2020 В воды Финского залива утром 22 июня опустили венки и цветы в память о погибших в войну. В акции памяти приняли участие командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв и экипажи боевых кораблей Балтийского флота, базирующиеся в Кронштадте. Читайте подробнее: В воды Финского залива опустили венки в память о погибших в войну

12:02 22.06.2020 В Татарии сегодня, 22 июня в 12:15, как и по всей стране, почтят память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Читайте подробнее: В Татарии почтят память погибших воинов минутой молчания

12:04 22.06.2020 В Саратовской области десятки промышленных предприятий выразили готовность принять участие в акции «Всероссийская минута молчания». Кроме того, сотрудники промпредприятий региона активно участвуют в другой акции — «Свеча памяти. Онлайн». Подробности в материале: Саратовские предприятия примут участие в акции «Свеча памяти. Онлайн»

12:09 22.06.2020 Художественный фильм «Судьба человека» покажут на открытых киноплощадках вечером 22 июня в Белгороде. Трансляции пройдут в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби, сообщает пресс-служба правительства региона. Об этом: В Белгороде в День памяти и скорби на открытых киноплощадках устроят показы

12:12 22.06.2020 В Москве возлагают цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата. Участие в церемонии принимает президент Владимир Путин.

12:13 22.06.2020 День памяти и скорби [minkult.pnzreg.ru]

12:13 22.06.2020 После минуты молчания исполняется гимн Российской Федерации.

12:17 22.06.2020 Участники церемонии возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата. Сейчас исполняется композиция «Священная война».

12:23 22.06.2020 Владимир Путин возложил цветы на Аллее городов-героев и городов воинской славы.

12:26 22.06.2020 В Удмуртии в течение дня 22 июня пройдут несколько акций, посвященных Дню памяти и скорби. Читайте также: В Удмуртии в 4 часа утра стартовала акция «Свеча памяти»

12:28 22.06.2020 С минуты молчания в память о защитниках Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, началось 22 июня заседание правительства Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Калужской области вспоминают погибших в Великой Отечественной войне

12:32 22.06.2020 Жители Среднего Урала пронесут через века не только горечь утрат, которые народ понёс за годы Великой Отечественной войны, но и гордость за свою Родину. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона. «Мы обязаны пронести через века не только горечь утрат, но и гордость за нашу страну, за ее народ, самоотверженных и мужественных воинов», — сказал Куйвашев. Чиновник напомнил, что 22 июня 1941 года началась самая губительная в истории Отечества война. Жители Среднего Урала внесли боевой и трудовой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков, подарив мирную и счастливую жизнь современникам и потомкам. Подробности в материале: Свердловский губернатор обратился к жителям в День памяти и скорби

12:34 22.06.2020 В Марий Эл торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят в течение дня 22 июня в Центральном парке Йошкар-Олы. Подробности в материале: В Центральном парке Йошкар-Олы почтили память погибших воинов

12:36 22.06.2020 В Магаданской области мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, завершились минутой молчания, которую объявили через городскую систему оповещения в 20:15 по местному времени (12:15 мск). Читайте также: Жители Колымы прервали всю деятельность в минуту молчания 22 июня

12:47 22.06.2020 В Ростове-на-Дону почтили память жертв фашизма. К мемориальному комплексу в Змиёвской балке представители городской администрации возложили гирлянду памяти и цветы, сообщили ИА REGNUM в мэрии 22 июня. Читайте также: В Ростове-на-Дону почтили память жертв фашизма

12:51 22.06.2020 Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации почтили минутой молчания память павших героев Великой Отечественной войны в рамках общероссийской акции «Минута молчания», которая состоялась 22 июня во всех регионах страны в 12:15 по московскому времени.

12:52 22.06.2020 В знак памяти и скорби военнослужащие, находящиеся на учебных полигонах, в военных городках в местах дислокации войск, на российских военных базах за рубежом, в том числе на авиабазе Хмеймим в Сирии почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

12:52 22.06.2020 Кроме того, в День памяти и скорби в военных гарнизонах состоялись торжественные траурные мероприятия, в ходе которых военнослужащие возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

12:57 22.06.2020 Всероссийская акция «Свеча памяти», посвященная 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялась в Элисте 22 июня, сообщили в пресс-службе главы республики. Подробности в материале: В Элисте зажгли свечи в память о павших в Великой Отечественной войне

12:59 22.06.2020 В День памяти и скорби президент РФ Владимир Путин посетил главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога памяти», сообщается на сайте Кремля: «В 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны глава государства посетил главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога памяти» в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот». В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Путин осмотрел патриарший собор Русской православной церкви во имя Воскресения Христова — главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации. Предстоятель РПЦ совершил в храме краткий молебен».

13:01 22.06.2020 Акция «Огненная картина войны» проходит в Москве возле Музея Победы на Поклонной горе, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Москве проходит акция «Огненная картина войны»

13:08 22.06.2020 В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Читайте подробнее: В Саранске возложили цветы к монументу воинам — уроженцам Мордовии

13:11 22.06.2020 В Екатеринбурге прошло возложение цветов к Вечному огню на Широкореченском мемориале. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации. В церемонии приняли участие городские и региональные власти, а также уральский полпред Николай Цуканов, командующий войсками ЦВО Александр Лапин и представители духовенства вместе с общественниками Свердловской области. Мероприятие началось с минуты молчания. После этого к Вечному огню возложили цветы. Читайте подробнее: В Екатеринбурге возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби

13:16 22.06.2020 Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду. Дарья Антонова © ИА REGNUM

13:23 22.06.2020 На всей территории Ленинградской области с помощью средств оповещения прозвучало историческое обращение Вячеслава Молотова о нападении нацистской Германии на Советский Союз, после чего была объявлена минута молчания. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прослушал обращение вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Гундаровым, проживающим в городе Отрадное. Николай Иванович был мобилизован в 1942 году, во время войны получил ранение. Губернатор преподнес ветерану памятный подарок и попросил волонтеров помочь пожилому человеку с покраской крыши дома. Ветеран Николай Гундаров и губернатор Александр Дрозденко. lenobl.ru

13:43 22.06.2020 Возложение цветов руководством Рязанской области состоялось 22 июня в 04:00 на Скорбященском мемориальном комплексе в Рязани. У Вечного огня волонтёры выложили из зажжённых лампад надпись «Я помню», сообщает пресс-служба правительства региона. Подробности в материале: В Рязани из свечей выложили надпись «Я помню»

13:52 22.06.2020 Тверская область присоединилась к Всероссийской минуте молчания в 12:15 22 июня, в День памяти и скорби. В 12:15 22 июня 79 лет назад прозвучало обращение народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии и о начале войны. Подробности в материале: Губернатор Тверской области Руденя: «Мы всегда будем помнить»

13:57 22.06.2020 В День памяти и скорби на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга состоялась торжественно-траурная церемония. Венки и цветы к монументу «Матери-Родины» возложили полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров, представители общественности. Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов состоялись также на Серафимовском кладбище, на Смоленском мемориальном кладбище, на Невском мемориальном кладбище «Журавли», на Богословском кладбище, на площади Победы в Петербурге, у Арки Победы в Красном Селе. Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. Фото: gov.spb.ru

14:02 22.06.2020 В Кургане в День памяти и скорби в память о всех, чьи жизни унесла Великая Отечественная война зажгли свечи памяти и возложили цветы к мемориалам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Зауралья. «Мы часто говорим о Победе, не задумываясь о том, что это такое. Для Курганской области цена победы — это более 122 тысяч человек. Беда пришла в каждый дом; в каждой семье были свои герои и похоронки. В этот день нужно вспомнить каждого», — заявил губернатор Зауралья Вадим Шумков. Подробности в материале: В Кургане почтили память погибших в Великой Отечественной войне

14:02 22.06.2020 В Кургане в День памяти и скорби в память о всех, чьи жизни унесла Великая Отечественная война зажгли свечи памяти и возложили цветы к мемориалам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Зауралья. «Мы часто говорим о Победе, не задумываясь о том, что это такое. Для Курганской области цена победы — это более 122 тысяч человек. Беда пришла в каждый дом; в каждой семье были свои герои и похоронки. В этот день нужно вспомнить каждого», — заявил губернатор Зауралья Вадим Шумков. Об этом: В Кургане почтили память погибших в Великой Отечественной войне

14:14 22.06.2020 Память о тех, кто пожертвовал собой ради мира, должна передаваться из поколения в поколение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте подробнее: Володин: память о погибших в войне должна передаваться поколениям

14:51 22.06.2020 Владимир Путин возложил цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей». kremlin.ru.

15:02 22.06.2020 Севастопольцы присоединились к международной акции «Свеча памяти». В 3:13 перед мемориалом героической обороны города1941−1942 гг. местные жители выложили из свечей слово «помним!» и почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне». Помимо этого, «волонтёры Победы» выложили из свечей известный символ воинского подвига защитников Севастополя — образ матроса по мотивам картины А. А. Дейнека «Оборона Севастополя». А с Графской пристани запустили в море бумажные «Кораблики мечты». Читайте подробнее: В Севастополе зажгли «Свечи памяти» и запустили в море «Кораблики мечты»

15:10 22.06.2020 Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в открытии памятника «Землякам, ушедшим на фронт» в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства. Читайте также: В Башкирии открыли памятник «Землякам, ушедшим на фронт»

15:11 22.06.2020 В День памяти и скорби в деревне Кузьминичи Куйбышевского района торжественно открыли памятника воинам, без вести пропавшим на фронтах Великой Отечественной войны, сообщили 22 корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области. Читайте подробнее: Под Калугой открыли памятник без вести пропавшим советским бойцам

15:15 22.06.2020 Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, 22 июня глава республики Радий Хабиров вместе с членами республиканского правительства возложили цветы к Мемориалу памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны на Сергиевском кладбище в столице Башкирии. Читайте подробнее:В Башкирии почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

15:15 22.06.2020 Цветы к горельефу Скорбящей Матери-Родине на площади Славы в Самаре возложил глава Самарской области Дмитрий Азаров в память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, в те годы на фронтах воевали свыше полумиллиона жителей региона, при этом каждый второй не вернулся войны. Об этом: В Самарской области почтили память погибших фронтовиков

15:22 22.06.2020 В День памяти и скорби в Гатчинском районе Ленинградской области прошла торжественная церемония перезахоронения останков 37 воинов Красной Армии, погибших при обороне Ленинграда. Читайте также: В Ленобласти перезахоронили останки 37 защитников Ленинграда

15:27 22.06.2020 В Оренбургской области представители детских и молодёжных организаций почтили память о павших в годы войны. Акция прошла накануне Дня памяти и скорби, сообщает региональное правительство. Церемония прошла у мемориала «Вечный огонь». Там же оренбуржцы возложили цветы. Подробности в материале: Молодые жители Оренбуржья зажгли «Свечу памяти»

15:28 22.06.2020 Ранним утром 22 июня в Ростове-на-Дону на набережной реки Дон в День памяти и скорби зажгли «Свечи памяти». В траурном митинге приняли участие волонтёры, лидеры молодёжных организаций города, поисковики, сообщили ИА REGNUM в мэрии. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону зажгли «Свечи памяти»

15:29 22.06.2020 Премьер-министр Абхазии Эрик Пухаев 22 июня принял участие в акции «Минута молчания», посвященной памяти жертв Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Подробности в материале: В Южной Осетии в День памяти и скорби прошла акция «Минута молчания»

15:34 22.06.2020 В Оренбургской области архивные учреждения поддержали ежегодную благотворительную акцию «Красная гвоздика». Её уже в пятый раз проводит благотворительный фонд «Память поколений», сообщает пресс-служба областного правительства. Читайте подробнее: Архивы Оренбуржья поддержали акцию «Красная гвоздика»

15:36 22.06.2020 Акция «Свеча памяти» прошла в Самарской области. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе было решено провести данную акцию в новом формате. Подробности в материале: В Самарской области прошла акция «Свеча памяти»

15:43 22.06.2020 Памятник воинам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, открыли в селе Николо-Александровском в Левокумском районе Ставрополья. В основе композиции — взлетающие в небо журавли. Об этом: В ставропольском селе открыли памятник защищавшим родину воинам

15:50 22.06.2020 Саженец клонированного тополя, пережившего бои в Сталинграде во время Великой Отечественной войны, высадили 22 июня в Центральном районе Волгограда. Так завершили международную акцию «Сад памяти», сообщает пресс-служба регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Подробности в материале: В Волгограде высадили клон Сталинградского тополя

15:51 22.06.2020 В курганской исправительной колонии №6 в День памяти и скорби открыли Аллею Памяти воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Курганской области. Подробности в материале: В курганской колонии открыли Аллею Памяти

16:05 22.06.2020 Орловские следователи начали проверку по факту убийства детей солдатами вермахта в годы Великой Отечественной войны, об этом сообщили 22 июня в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Орловской области. Об этом: Без срока давности: на Орловщине вскрылись новые факты зверств нацистов

16:14 22.06.2020 Желание президента России Владимира Путина поднять и переосмыслить тему Второй мировой войны непосредственно связано с попытками искажения истории западных лидеров. Об этом 22 июня заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин на телеканале «Россия 24». Читайте также: Фальсификация истории: «Путин призвал Запад одуматься и остановиться»

16:26 22.06.2020 В Пермском крае волонтёры Победы зажгли свечи в память об очередной годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Акция прошла в 4:00 по местному времени 22 июня возле монумента «Героям фронта и тыла». Активисты выложили из свечей слово «память». Об этом: В Прикамье зажгли свечи памяти

16:40 22.06.2020 В День памяти и скорби акция «Свеча памяти» прошла в сквере им. Ольги Берггольц в Приморском районе Петербурга. Волонтеры составили единую композицию — разорванное блокадное кольцо и огонь свечи с надписью «ПОМНИМ». Сквер имени поэтессы, ставшей голосом блокадного Ленинграда, открылся осенью 2014 года. Он расположился в доме №20 по набережной Черной речки — именно здесь жила поэтесса с 1959 по 1975 годы. [Акция «Свеча памяти в Приморском районе Петербурга. Фото: gov.spb.ru

16:59 22.06.2020 Митинг по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны прошел 22 июня в Сухуме возле памятника Неизвестному солдату. Об этом сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо». Об этом: Возле памятника Неизвестному солдату в городе Сухум прошел митинг

17:07 22.06.2020 В Югре Минута молчания и другие мероприятия в День памяти и скорби прошли онлайн режиме. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО. Читайте также: В Югре зажгли свечи памяти в режиме онлайн

17:10 22.06.2020 Национальный музей Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева ко Дню памяти и скорби подготовил выставку «Человек на войне», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом: В марийском музее искусств открылась выставка «Человек на войне»

17:11 22.06.2020 Губернатор Вологодчины Олег Кувшинников почтил память погибших в Великой Отечественной войне Фото: https://vk.com/o.a.kuvshinnikov

17:12 22.06.2020 Статья Владимира Путина о Второй мировой войне сыграет большое значение для всего мирового научного сообщества. Об этом 22 июня заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24». Читайте также: Статья Путина о войне направлена ко всем историкам мира — эксперт

17:21 22.06.2020 В мурманской Долине славы посадили Сад памяти, посвященный героям Великой Отечественной войны. Об этом: Под Мурманском появился Сад памяти

17:23 22.06.2020 Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский возложил сегодня цветы к Вечному огню. Фото: https://vk.com/a.tsybulskiy

17:27 22.06.2020 Организационный комитет «Наша Победа» совместно с Министерством обороны РФ, движением «Волонтеры Победы», Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом объединили свои усилия, чтобы создать единую интерактивную карту всех воинских захоронений, военно-мемориальных и памятных объектов на территории страны. Проект, получивший название «Я.Помню», позволит сформировать объективную картину состояния военных мемориальных объектов в России. Читайте также: Проект «Я.Помню»: более 125 тысяч мемориалов

17:27 22.06.2020 В годовщину начала Великой Отечественной войны «Молодая Гвардия Единой России» провела порядка 100 акций и мероприятий в 76 регионах России, в них приняли участие свыше тысячи человек. Читайте также: МГЕР в регионах РФ провела несколько десятков памятных акций

17:32 22.06.2020 Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 22 июня возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь», который находится на проспекте Победы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Паслер присоединился к прошедшей по всей России минуте молчания. Напомним, она прошла впервые и началась ровно в 12:15 мск — в то же самое время, когда к гражданам и гражданкам Советского Союза обратился наркоминдел СССР Вячеслав Молотов. Об этом: Губернатор Оренбуржья возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь»

17:48 22.06.2020 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в честь Дня памяти и скорби зажёг свечу и возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь». Об этом: Тамбовский губернатор в День памяти и скорби возложил цветы к мемориалу

18:16 22.06.2020 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин обсудил с представителями региональных патриотических движений реализованные ими проекты и задачи воспитательной работы. Об этом: Тамбовский губернатор встретился с представителями патриотических движений

18:21 22.06.2020 В Салехарде в День памяти и скорби 22 июня состоялся митинг, в котором принял участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Об этом: На Ямале состоялся митинг памяти павших на войне

18:35 22.06.2020 Свечи памяти и города-герои. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

19:02 22.06.2020 В Гае Оренбургской области зажёгся Вечный огонь. Церемония прошла 22 июня, сообщает пресс-служба мэрии. В открытии Вечного огня приняли участие мэр Олег Папунин, глава городского Совета депутатов Фарит Минивалеев и другие лица. К мемориалу были возложены цветы. А к памятному знаку под названием «Выстоявшим и победившим, мёртвым и живым» возложили венки. Об этом: В Оренбуржье зажгли ещё один Вечный огонь

19:25 22.06.2020 В посёлке Шувакиш под Екатеринбургом 22 июня открыли памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. С просьбой к чиновникам обратились жители населённого пункта. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM. Читайте также: Под Екатеринбургом открыли памятник павшим в годы войны: фоторепортаж

19:36 22.06.2020 У деревни Жестяная Горка Новгородской области в понедельник, 22 июня, прошла траурная церемония захоронения останков более 500 мирных жителей, убитых гитлеровскими войсками. Следы военного преступления были обнаружены в 2019 году российскими поисковиками в ходе экспедиции «Долина» и официально задокументированы Следственным комитетом. Об этом: В Новгородской области похоронили более 500 жителей, убитых гитлеровцами

19:39 22.06.2020 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал в соцсети о сегодняшней траурной церемонии у деревни Жестяная Горка. https://www.instagram.com/p/CBvjGVIqzmI/

20:17 22.06.2020 Торжественная церемония открытия объекта культурного наследия регионального значения «Ротонда» после проведения консервации состоялось 22 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Читайте также: В Воронеже торжественно открыли законсервированную «Ротонду»

22:05 22.06.2020 В подмосковной Балашихе к памятнику павшим воинам и Вечному огню весь день приносят цветы. Многие приходят семьями, приводят маленьких детей. Как отмечают жители, историю в школах сейчас часто преподают не совсем в том виде, в котором следовало бы, поэтому некоторые вещи детям могут рассказать только дома и только показав на личном примере, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Помимо жителей, желающих почтить память погибших воинов, у памятника в течение дня собирались и представители организованных групп областных ветеранских организаций. Так, к Вечному огню пришли представители «Детей войны», в которые входят жители, родившиеся в период 1928—1945 годов. По словам членов организации, важно, чтобы современные дети не забывали историю, поэтому они стараются чаще общаться со школьниками и больше рассказывать о тех трудностях, с которыми сталкивались люди в годы Великой Отечественной войны, так как в школах этому аспекту сейчас уделяется меньше внимания. Читайте также: «Аж глазки горят»: ветераны Подмосковья встретились с детьми у Вечного огня

22:13 22.06.2020 У Вечного огня в Балашихе. Наталья Стрельцова ИА REGNUM

00:37 23.06.2020 В Североморске 22 июня прошла минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ. Читайте также: На Северном флоте почтили павших героев минутой молчания

04:58 23.06.2020 В городе Приморске Калининградской области перезахоронили останки 104 советских воинов, погибших в ходе боёв в апреле 1945 года. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. Читайте также: В Калининградской области перезахоронили советских воинов

07:58 23.06.2020 Возложение цветов к Мемориалу Славы воинов-кузбассовцев. ako.ru

13:03 23.06.2020 В День памяти и скорби полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках всероссийской акции «Сад памяти» высадили деревья на территории Нижегородского кремля. Об этом: Игорь Комаров и Глеб Никитин посадили деревья в Нижегородском кремле

14:46 23.06.2020 В Югре почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.22.06.2020. admhmao.ru

17:41 23.06.2020 День памяти и скорби в Севастополе. sev.gov.ru

18:11 23.06.2020 Владимир Путин посетил главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога памяти» в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот». kremlin.ru

19:40 23.06.2020 В ходе посещения патриаршего собора Русской православной церкви во имя Воскресения Христова — главного храма Вооружённых Сил РФ. kremlin.ru.

21:07 23.06.2020 Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Дарья Антонова © ИА REGNUM