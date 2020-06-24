День памяти и скорби: все новости — трансляция
22 июня отмечается День памяти и скорби. 79 лет назад гитлеровская Германия, а затем и её сателлиты, напала на Советский Союз.
Война вошла в каждую семью, в каждый дом. Она унесла жизни более 27 миллионов советских людей. Ежегодно в годовщину начала войны в разных регионах России и в некоторых постсоветских республиках проводятся памятные мероприятия. Проходят они и 22 июня 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса и действующие во многих территориях особые режимы. Также почтить память павших можно в режиме онлайн.
В Благовещенске Амурской области 22 июня в 04:00 по местному времени, несмотря на сложные погодные условия — дождь и ветер, состоялся Заплыв Памяти.
Читайте также: В Благовещенске, несмотря на плохую погоду, состоялся Заплыв Памяти
Под Екатеринбургом в посёлке Шувакиш будет открыт памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. Церемония состоится 22 июня, сообщает пресс-служба мэрии.
Об этом: Под Екатеринбургом откроют памятник павшим в годы войны
В Свердловской области 22 июня снова завоют сирены. Их включат в 14:15 по местному времени (12:15 мск) в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Звуки сирен услышат жители всех муниципалитетов региона.
Об этом: В Свердловской области 22 июня традиционно завоют сирены
В Перми 22 июня на парковке по ул. Спешилова, 114 откроют автомобильный кинотеатр под открытым небом. В рамках Всероссийской акции «Великое кино Великой страны» состоится показ фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека», сообщает минкультуры региона.
Перед началом художественной ленты продемонстрируют короткометражный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова. Судьба человека». Стихи поэтов, не вернувшихся с войны, прозвучат в исполнении современных популярных артистов.
Подробно об этом: В Перми в День памяти и скорби откроют автокинотеатр под открытым небом
Жители Магаданской области поддержали акцию «Свеча памяти», которая открыла цикл мемориальных мероприятий, приуроченных к Дню памяти и скорби. Акция прошла накануне поздним вечером в Сквере Победы у мемориала «Узел Памяти».
Читайте подробнее: Магаданцы выложили из 250 зажжённых лампадок слово «Помним»
Музей Победы на Поклонной горе в Москве ко Дню памяти и скорби подготовил новые видеоролики о начале Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра столицы. 22 июня музей покажет первые сражения Великой Отечественной войны. Видеоролики рассказывают о людях, защищавших страну от нападения фашистов на границе.
Об этом: Ко Дню памяти и скорби Музей Победы подготовил видеоролики
22 июня. Забайкалье. Всероссийская акция Свеча Памяти. На Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев в годы Великой Отечественной войны. Вспомним тех, кто не вернулся с войны, кто не дошёл с нами до дня Победы. Цитата из видео.
Участие во всероссийской акции «Великое кино Великой страны» в День памяти и скорби примет столица Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
«Акция «Великое кино Великой страны» проводится с целью напомнить гражданам о событиях, связанных с героическими подвигами, совершенными в годы Великой Отечественной войны», — сообщила заместитель начальника управления культуры и культурного наследия администрации Светлана Хохлова.
Подробности: Симферополь присоединится к акции «Великое кино Великой страны»
Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, в Пензенской области пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.
22 июня в государственных учреждениях культуры, учреждениях культурно-досугового типа и в библиотеках Пензенской области пройдут тематические мероприятия.
Также читайте: В Пензенской области День памяти и скорби проведут в онлайн-формате
Заместитель председателя Государственной думы, сопредседатель Попечительского совета акции «Свеча памяти» Ирина Яровая заявила, в этом году мероприятие проходит в двенадцатый раз. На своей странице в социальной сети она призвала разместить в социальных сетях фото горящей свечи с хэштегом #свечапамяти,.
«Память о погибших в годы войны — это бессмертие их подвига и благодарность будущих поколений. 22 июня — День памяти и скорби. День вероломного нападения фашистов на нашу страну. Трепет и пронзительную скорбь мы испытываем, когда звучат бессмертные слова: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой!» — написала парламентарий.
Подробнее: Ирина Яровая призвала всех присоединиться к акции «Свеча памяти онлайн»
В День памяти и скорби в Ленинградской области состоится торжественно-траурная церемония перезахоронения останков защитников Ленинграда, пройдут различные акции памяти, с учетом соблюдения мер эпидемической предосторожности.
Также читайте: В Ленобласти перезахоронят останки советских воинов, павших за Ленинград
В Новокузнецке сегодня, 22 июня, крупные торговые центры и магазины на одну минуту прекратят обслуживать покупателей, сообщает «Новокузнецк.ru».
Читайте подробнее: Новокузнецкие торговые центры и магазины на минуту остановят работу
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выступил с обращением к жителям региона в связи с Днём памяти и скорби, отмечаемым сегодня, 22 июня.
«Горечь этих утрат не имеет срока давности. Мы будем помнить всех героев, павших на полях сражений, замученных в фашистском плену, умерших от ран, болезней и голода. Мы никогда не забудем о том, что из более 175 тысяч забайкальцев, ушедших на фронт, домой вернулся едва ли каждый третий.
Вечная память всем, кто прошел через суровые годы войны, отстоял мир и свободу нашей Родины. Низкий поклон павшим! Мира и счастья живым!» — сказано, в частности, в обращении губернатора.
Об этом: Глава Забайкалья: «Низкий поклон павшим! Мира и счастья живым!»
В Благовещенске Амурской области состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам-амурцам и труженикам тыла.
Подробности в материале: Губернатор Амурской области: наша задача — хранить память о героях
В Ванино Хабаровского края открыли мемориальную доску Герою Великой Отечественной и Второй мировой Алексею Аксёнову. Первый бой с японцами он принял в 1938, на озере Хасан.
Читайте также: В Хабаровском крае открыли мемориальную доску Герою войны
В День памяти и скорби во Владивостоке состоялось возложение цветов к Вечному огню у мемориала «Боевая слава ТОФ». Память героев почтили минутой молчания.
Подробности в материале: Во Владивостоке у мемориала «Боевая слава ТОФ» состоялась минута молчания
Екатеринбург присоединился к общероссийской акции «Свеча Памяти». В ночь на 22 июня на площадке перед главным корпусом Уральского федерального университета было видно слово «ПОМНИМ» и дата начала войны.
Акцию провели волонтёры УрФУ и представители областного центра патриотического воспитания. Памятную надпись они выложили из тысячи свечей.
Подробности в материале: «Помним»: в Екатеринбурге зажгли свечи памяти
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин 22 июня возложил цветы к Вечному огню на мемориале Славы в Горно-Алтайске. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, мероприятия ко Дню памяти и скорби прошли с соблюдением принятых эпидемиологических мер.
Подробности в материале: На Алтае почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В Севастополе «Свеча памяти» началась в 3.13 — в это время 22 июня 1941 года город атаковали гитлеровцы. Цитата из видео.
К жителям Омской области в День памяти и скорби 22 июня обратились губернатор региона Александр Бурков и председатель Заксобрания Владимир Варнавский.
«Вечная память и безмерная благодарность тем, кто погиб на полях сражений, умер от ран в госпиталях, всем, кто не дожил до Победы!» — говорится в обращении.
Читайте также: Губернатор Омской области: «Вечная память тем, кто не дожил до Победы!»
В России проходят памятные мероприятия в связи с Днём памяти и скорби. 79 лет назад, 22 июня 1941 года, гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз.
Об этом: В России проходят памятные мероприятия по случаю Дня памяти и скорби
В Тюменской области из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу Минута молчания в День памяти и скорби прошла онлайн. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России».
Минута молчания состоялась 22 июня в 4:00 в нетрадиционном формате. Тюменцы подключились к акции онлайн в группе «Молодой гвардии» «ВКонтакте».
Об этом: Тюменцы День памяти и скорби отмечают онлайн
В Ульяновской области кадеты СКР сделали подарок 98-летнему ветерану Михаилу Ивановичу Вишневу, издав сборник его стихов.
Об этом: Ульяновские силовики издали для ветерана сборник его стихов
В связи с Днём памяти и скорби, отмечаемым сегодня, 22 июня, еженедельное оперативное совещание в правительстве Забайкальского края началось с минуты молчания. Также в регионе запланировано проведение всероссийской акции «Минута молчания». Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора в, проходить она будет в Чите на площади Ленина, центральных улицах города, торговых центрах.
«В этом году в рамках акции на короткое время будет приостановлена повседневная деятельность. В это время на минуту прервётся теле‑ и радиовещание», — сказано в официальном сообщении.
Читайте также: День памяти и скорби: в Забайкалье пройдёт минута молчания
Челябинский губернатор Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь», который расположен на Алом поле в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Об этом: Челябинский губернатор возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь»
Сегодня, 22 июня, в 12:15 мск на всей территории России будет объявлена минута молчания, сообщает ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В России объявят минуту молчания
На Сахалине возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби.
Читайте также: Наш долг — сохранить память о подвиге отцов и дедов: глава Сахалина
По случаю Дня памяти и скорби, отмечаемого 22 июня, первые лица Алтайского края и Барнаула приняли участие во общероссийской акции «Свеча памяти». Как сообщает официальный сайт региона, накануне, 21 июня, за час до полуночи на Мемориале Славы в память о мужестве и героизме нашего народа, проявленных в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, собравшиеся зажгли «Свечи памяти» и возложили цветы на центральном монументе — к скульптурной группе «Прощание».
Фото — altairegion22.ru.
Читайте подробнее: Алтайский край присоединился к общероссийской акции «Свеча памяти»
В Челябинской области сотрудники полиции и члены общественных советов приняли участие во всероссийской традиционной акции «Свеча памяти». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Подробности в материале: Челябинские полицейские присоединились к акции «Свеча Памяти»
22 июня в Красноярске состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на Мемориале Победы.
Читайте также: Красноярцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В День памяти и скорби в детском саду «Золотой ключик» в Анадыре на Чукотке прошла акция «Свеча памяти».
Читайте подробнее: Волонтёры на Чукотке из более 150 свечей выложили фразу «Мы помним!»
22 июня в 4 часа утра в Александровском саду почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Патриотическая акция «Вахта памяти. Вечный огонь» прошла в Москве уже 29 раз и посвященаДню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. Церемония началась с сообщения советского диктора Юрия Левитана, который известил о начале военных действий. После чего пришедшие в эту ночь в Александровский сад возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память погибших минутой молчания.
Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM: В Москве почтили память погибших в Великой Отечественной войне — фото
В Омской области 22 июня в День памяти и скорби почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложением цветов и гирлянд к монументам славы.
Читайте также: В Омской области память погибших в войне почтили минутой молчания
В Ульяновске сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби пройдёт акция «Огонь памяти»: лампа-коптилка из гильзы будет перевезена с железнодорожного вокзала на площадь 30-летия Победы.
1418 свечей зажгли в ночь на 22 июня в центре Москвы в ходе ежегодной акции «Линия жизни», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби и традиционно прошло на Крымской набережной парка «Музеон».
Об этом: Впервые без ветеранов: в Москве прошла акция «Линия памяти» — фоторепортаж
В Красноярском крае завершилась международная акция «Сад памяти». Всего в регионе в ходе акции высадили 152 тысячи деревьев на общей площади 32 га.
Читайте также: «Сад памяти»: в Красноярском крае высадили более 150 тысяч деревьев
На Камчатке в День памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню.
Читайте подробнее: На Камчатке в День памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню
В ночь на 22 июня в Москве в двенадцатый раз прошла Международная мемориальная акция «Свеча Памяти». Почетные гости мероприятия, в том числе десять Героев России и Советского Союза, прибывшие в Богоявленский кафедральный собор в Елохове в Басманном районе Москвы, приняли участие в панихиде. Панихиду по погибшим в Великую Отечественную войну совершил епископ Павлово-Посадский Фома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В ночь на 22 июня в Москве зажгли двенадцатую «Свечу памяти»: фоторепортаж
22 июня 1941 года в Ленинграде вышел экстренный выпуск «Ленинградской правды». На первой полосе газеты — текст выступления по радио Вячеслава Молотова о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. На этой же странице опубликованы резолюция, принятая на общецеховых митингах Кировского завода, и заметка «Голос миллионов».
Историческую память о Второй мировой войне необходимо беречь, в противном случае страну ждет хаос и дестабилизация. Об этом 22 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время памятного мероприятия по случаю 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Бресте.
Читайте подробнее: Лукашенко заявил о необходимости сохранения памяти о Второй мировой войне
Врио главы Чувашии Олег Николаев призвал жителей республики присоединиться к акции «Вместе гордимся!», чтобы всем миром «собрать уникальный, правдивый материал» о периоде Великой Отечественной войны, в том числе о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 22 июня, на планёрке в правительстве.
Подробности в материале: «Вместе гордимся»: в Чувашии призывают собирать материалы о Сурском рубеже
Александринский театр в Петербурге в День памяти и скорби представит зрителям фильм о деятельности театра в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.
Подробности в материале: Александринский театр в День памяти и скорби покажет премьеру фильма
«Сегодня, в День памяти и скорби, мы обращаемся к одной из самых горьких, драматических страниц нашей истории. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Она стала жестокой, огромной трагедией, унесла миллионы жизней», — сказал президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Главного храма Вооруженных Сил РФ.
Акция «Свеча памяти» прошла в Краснодаре у мемориала Вечного огня в 04:00 22 июня — в 79-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны. Формат традиционной акции в этом году изменили из-за коронавируса.
Читайте также: Губернатор Кубани: «Ничто в мире не сотрет у нас память о войне»
Владимир Путин: «Вечная память павшим героям, низкий поклон ветеранам, слава Вооруженным Силам России».
Президент России Владимир Путин прибыл в парк «Патриот» в Московской области, где находится главный храм Вооруженных сил РФ.
Читайте также: Путин прибыл в парк «Патриот»
Память о Великой Отечественной войне абсолютно священна, заявил 22 июня президент России Владимир Путин.
Читайте подробнее: Память о Великой Отечественной войне абсолютно священна — Путин
Испытания Великой Отечественной войны показали немеркнущие примеры храбости и истинного патриотизма. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июня заявил президент Владимир Путин во время визита в главный храм Вооруженных Сил РФ.
«Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа. Немеркнущие примеры храбрости, истинного патриотизма и преданности наказом предков беречь и защищать родную землю», — заявил Путин.
Подробности в материале: Память о Великой Отечественной войне служит нравственным заветом — Путин
Акция «Свеча памяти», посвященная 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялось в Ставрополе в канун Дня памяти и скорби. Поздно вечером 21 июня горожане принесли зажженные свечи к Вечному огню на мемориале «Вечная слава», составив из них слово «Помним».
Об этом: В Ставрополе в канун Дня памяти и скорби зажгли свечи памяти
Пензенская область 22 июня присоединилась к всероссийской акции в память о погибших в Великой Отечественной войне «Свеча памяти». Ровно в 4:00 в Пензе зажгли свечи у Монумента воинской и трудовой Славы и у памятника пограничникам, павшим при исполнении воинского долга.
В Ростове-на-Дону сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби донской губернатор Василий Голубев и официальные лица региона возложили цветы к Вечному огню в сквере имени Фрунзе, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону в День памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню
На воинском мемориале Корчмино под Петербургом участники движения «Волонтеры Победы» в ночь на 22 июня выложили панно из 10 тысяч свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне. Огненное панно воспроизвело афишу фильма «Жила была девочка» режиссёра Виктора Эйсымонта о жизни в блокадном Ленинграде.
Читайте также: Под Петербургом выложили панно из 10 тысяч свечей в память о войне
Современное поколение российских солдат и офицеров хранит верность традициям и достойно выполняет все поставленные задачи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июня заявил президент Владимир Путин во время визита в главный храм Вооруженных Сил РФ.
«Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традиции. Достойно выполняет все поставленные задачи. И мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надёжно обеспечена», — заявил Путин.
Об этом: Путин: основой ратного труда всегда будет верность долгу и любовь к Отчизне
Подробности в материале: Крым вспоминает трагические события начала Великой Отечественной войны
Память защитников Отечества в ночь на 22 июня почтили губернатор и руководство Волгоградской области на Мамаевом кургане в Волгограде. Участники акции зажгли свечи, возложили цветы к Вечному огню, сообщает пресс-служба администрации региона.
Читайте также: В Волгограде зажгли свечи на Мамаевом кургане
На главной площади Уралмашзавода (Екатеринбург) торжественно открыли памятную мемориальную доску работникам предприятия, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе завода.
Мемориал посвящён работникам центральной лаборатории УЗТМ, специалисты которой создавали «уралмашевскую броню», технологию производства штампованных башен для легендарного танка Т-34. На памятной доске указали 11 фамилий работников лаборатории.
Всего в годы войны в армию призвали около двух тысяч уралмашевцев. «Половина из них погибли на фронте», — напоминают на предприятии.
Подробности в материале: В Екатеринбурге открыли мемориал погибшим в войну работникам Уралмаша
Города-герои Севастополь и Керчь, а также город воинской славы Феодосия стали символами стойкости духа и непоколебимой воли к победе. Об этом 22 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.
По его словам, священный долг современников — хранить светлую память о героях, заботиться о ветеранах, оберегать мир, завоеванный ценой десятков миллионов погубленных жизней и сломанных судеб.
Подробности в материале: Аксёнов: Севастополь, Керчь и Феодосия — символы стойкости духа
Ростовская область в День памяти и скорби присоединится к общероссийской минуте молчания. Регион погрузится в тишину в 12:15 мск, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.
Читайте подробнее: Ростовская область в День памяти и скорби погрузится в тишину
22 июня Томская епархия на Южном кладбище Томска отслужит панихиду о павших в годы Великой Отечественной войны.
Читайте также: В Томской области почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Мэр Москвы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны в День памяти и скорби. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
«В этот день 79 лет назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну — и началась Великая Отечественная война. Между Брестом 1941-го и Берлином 1945-го пролегла целая вечность. 1418 дней и ночей тяжелейших испытаний, беспримерного ратного подвига и caмоотверженного труда. Враг, покоривший Европу, оказался бессилен перед массовым героизмом, стойкостью и сплоченностью нашего народа. Победа была завоевана дорогой ценой. Миллионы погибших — боль утраты родных пережила практически каждая семья, где и сегодня бережно хранят пожелтевшие фотографии и фронтовые письма-треугольники», — написал Собянин в послании.
Подробности в материале: Собянин направил письма ветеранам в День памяти и скорби
В Новосибирске сегодня, 22 июня, завоют сирены. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Читайте также: В Новосибирске в День памяти и скорби завоют сирены
Президент России Владимир Путин осмотрел открытый в подмосковном парке «Патриот» музейный комплекс «Дорога памяти».
Подробности в материале: Путин осмотрел музейный комплекс «Дорога памяти» в подмосковной Кубинке
В Чебоксарах возложили цветы и венки к Вечному огню в мемориальном комплексе «Победа».
Об этом: В Чебоксарах чиновники и депутаты возложили цветы к Вечному огню
В Кузбассе сегодня, 22 июня, проходят мероприятия в память о погибших в Великой Отечественной войне. В правительстве региона отметили, что жители региона вспоминают начало войны возложениями цветов к мемориалам. Также проходят патриотические акции.
Подробности в материале: Жители Кузбасса возложили цветы к мемориалам в память о героях войны
В День памяти и скорби мэр Москвы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в столице. Об этом 22 июня сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
Подробности в материале: Собянин направил послание ветеранам
В Казани в День памяти и скорби, 22 июня молодежные организации республики поучаствовали в общероссийской акции «Свеча памяти». Собравшиеся возложили цветы к вечному огню, а после минуты молчания отправились через мост Миллениум в парк Победы.
Подробности в материале: Молодежные организации Татарии приняли участие в акции «Свеча памяти»
В воды Финского залива утром 22 июня опустили венки и цветы в память о погибших в войну. В акции памяти приняли участие командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв и экипажи боевых кораблей Балтийского флота, базирующиеся в Кронштадте.
Читайте подробнее: В воды Финского залива опустили венки в память о погибших в войну
В Татарии сегодня, 22 июня в 12:15, как и по всей стране, почтят память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Читайте подробнее: В Татарии почтят память погибших воинов минутой молчания
В Саратовской области десятки промышленных предприятий выразили готовность принять участие в акции «Всероссийская минута молчания». Кроме того, сотрудники промпредприятий региона активно участвуют в другой акции — «Свеча памяти. Онлайн».
Подробности в материале: Саратовские предприятия примут участие в акции «Свеча памяти. Онлайн»
Художественный фильм «Судьба человека» покажут на открытых киноплощадках вечером 22 июня в Белгороде. Трансляции пройдут в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби, сообщает пресс-служба правительства региона.
Об этом: В Белгороде в День памяти и скорби на открытых киноплощадках устроят показы
В Москве возлагают цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата. Участие в церемонии принимает президент Владимир Путин.
После минуты молчания исполняется гимн Российской Федерации.
Участники церемонии возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата. Сейчас исполняется композиция «Священная война».
Владимир Путин возложил цветы на Аллее городов-героев и городов воинской славы.
В Удмуртии в течение дня 22 июня пройдут несколько акций, посвященных Дню памяти и скорби.
Читайте также: В Удмуртии в 4 часа утра стартовала акция «Свеча памяти»
С минуты молчания в память о защитниках Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, началось 22 июня заседание правительства Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Калужской области вспоминают погибших в Великой Отечественной войне
Жители Среднего Урала пронесут через века не только горечь утрат, которые народ понёс за годы Великой Отечественной войны, но и гордость за свою Родину. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.
«Мы обязаны пронести через века не только горечь утрат, но и гордость за нашу страну, за ее народ, самоотверженных и мужественных воинов», — сказал Куйвашев.
Чиновник напомнил, что 22 июня 1941 года началась самая губительная в истории Отечества война. Жители Среднего Урала внесли боевой и трудовой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков, подарив мирную и счастливую жизнь современникам и потомкам.
Подробности в материале: Свердловский губернатор обратился к жителям в День памяти и скорби
В Марий Эл торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят в течение дня 22 июня в Центральном парке Йошкар-Олы.
Подробности в материале: В Центральном парке Йошкар-Олы почтили память погибших воинов
В Магаданской области мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, завершились минутой молчания, которую объявили через городскую систему оповещения в 20:15 по местному времени (12:15 мск).
Читайте также: Жители Колымы прервали всю деятельность в минуту молчания 22 июня
В Ростове-на-Дону почтили память жертв фашизма. К мемориальному комплексу в Змиёвской балке представители городской администрации возложили гирлянду памяти и цветы, сообщили ИА REGNUM в мэрии 22 июня.
Читайте также: В Ростове-на-Дону почтили память жертв фашизма
Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации почтили минутой молчания память павших героев Великой Отечественной войны в рамках общероссийской акции «Минута молчания», которая состоялась 22 июня во всех регионах страны в 12:15 по московскому времени.
В знак памяти и скорби военнослужащие, находящиеся на учебных полигонах, в военных городках в местах дислокации войск, на российских военных базах за рубежом, в том числе на авиабазе Хмеймим в Сирии почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.
Кроме того, в День памяти и скорби в военных гарнизонах состоялись торжественные траурные мероприятия, в ходе которых военнослужащие возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Всероссийская акция «Свеча памяти», посвященная 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялась в Элисте 22 июня, сообщили в пресс-службе главы республики.
Подробности в материале: В Элисте зажгли свечи в память о павших в Великой Отечественной войне
В День памяти и скорби президент РФ Владимир Путин посетил главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога памяти», сообщается на сайте Кремля:
«В 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны глава государства посетил главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога памяти» в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот». В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Путин осмотрел патриарший собор Русской православной церкви во имя Воскресения Христова — главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации. Предстоятель РПЦ совершил в храме краткий молебен».
Акция «Огненная картина войны» проходит в Москве возле Музея Победы на Поклонной горе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Москве проходит акция «Огненная картина войны»
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Читайте подробнее: В Саранске возложили цветы к монументу воинам — уроженцам Мордовии
В Екатеринбурге прошло возложение цветов к Вечному огню на Широкореченском мемориале. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
В церемонии приняли участие городские и региональные власти, а также уральский полпред Николай Цуканов, командующий войсками ЦВО Александр Лапин и представители духовенства вместе с общественниками Свердловской области.
Мероприятие началось с минуты молчания. После этого к Вечному огню возложили цветы.
Читайте подробнее: В Екатеринбурге возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби
На всей территории Ленинградской области с помощью средств оповещения прозвучало историческое обращение Вячеслава Молотова о нападении нацистской Германии на Советский Союз, после чего была объявлена минута молчания. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прослушал обращение вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Гундаровым, проживающим в городе Отрадное. Николай Иванович был мобилизован в 1942 году, во время войны получил ранение. Губернатор преподнес ветерану памятный подарок и попросил волонтеров помочь пожилому человеку с покраской крыши дома.
Возложение цветов руководством Рязанской области состоялось 22 июня в 04:00 на Скорбященском мемориальном комплексе в Рязани. У Вечного огня волонтёры выложили из зажжённых лампад надпись «Я помню», сообщает пресс-служба правительства региона.
Подробности в материале: В Рязани из свечей выложили надпись «Я помню»
Тверская область присоединилась к Всероссийской минуте молчания в 12:15 22 июня, в День памяти и скорби. В 12:15 22 июня 79 лет назад прозвучало обращение народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии и о начале войны.
Подробности в материале: Губернатор Тверской области Руденя: «Мы всегда будем помнить»
В День памяти и скорби на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга состоялась торжественно-траурная церемония. Венки и цветы к монументу «Матери-Родины» возложили полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров, представители общественности.
Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов состоялись также на Серафимовском кладбище, на Смоленском мемориальном кладбище, на Невском мемориальном кладбище «Журавли», на Богословском кладбище, на площади Победы в Петербурге, у Арки Победы в Красном Селе.
В Кургане в День памяти и скорби в память о всех, чьи жизни унесла Великая Отечественная война зажгли свечи памяти и возложили цветы к мемориалам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Зауралья.
«Мы часто говорим о Победе, не задумываясь о том, что это такое. Для Курганской области цена победы — это более 122 тысяч человек. Беда пришла в каждый дом; в каждой семье были свои герои и похоронки. В этот день нужно вспомнить каждого», — заявил губернатор Зауралья Вадим Шумков.
Подробности в материале: В Кургане почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В Кургане в День памяти и скорби в память о всех, чьи жизни унесла Великая Отечественная война зажгли свечи памяти и возложили цветы к мемориалам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Зауралья.
«Мы часто говорим о Победе, не задумываясь о том, что это такое. Для Курганской области цена победы — это более 122 тысяч человек. Беда пришла в каждый дом; в каждой семье были свои герои и похоронки. В этот день нужно вспомнить каждого», — заявил губернатор Зауралья Вадим Шумков.
Об этом: В Кургане почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Память о тех, кто пожертвовал собой ради мира, должна передаваться из поколения в поколение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте подробнее: Володин: память о погибших в войне должна передаваться поколениям
Севастопольцы присоединились к международной акции «Свеча памяти». В 3:13 перед мемориалом героической обороны города1941−1942 гг. местные жители выложили из свечей слово «помним!» и почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне».
Помимо этого, «волонтёры Победы» выложили из свечей известный символ воинского подвига защитников Севастополя — образ матроса по мотивам картины А. А. Дейнека «Оборона Севастополя». А с Графской пристани запустили в море бумажные «Кораблики мечты».
Читайте подробнее: В Севастополе зажгли «Свечи памяти» и запустили в море «Кораблики мечты»
Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в открытии памятника «Землякам, ушедшим на фронт» в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Читайте также: В Башкирии открыли памятник «Землякам, ушедшим на фронт»
В День памяти и скорби в деревне Кузьминичи Куйбышевского района торжественно открыли памятника воинам, без вести пропавшим на фронтах Великой Отечественной войны, сообщили 22 корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Читайте подробнее: Под Калугой открыли памятник без вести пропавшим советским бойцам
Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, 22 июня глава республики Радий Хабиров вместе с членами республиканского правительства возложили цветы к Мемориалу памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны на Сергиевском кладбище в столице Башкирии.
Читайте подробнее:В Башкирии почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
Цветы к горельефу Скорбящей Матери-Родине на площади Славы в Самаре возложил глава Самарской области Дмитрий Азаров в память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, в те годы на фронтах воевали свыше полумиллиона жителей региона, при этом каждый второй не вернулся войны.
Об этом: В Самарской области почтили память погибших фронтовиков
В День памяти и скорби в Гатчинском районе Ленинградской области прошла торжественная церемония перезахоронения останков 37 воинов Красной Армии, погибших при обороне Ленинграда.
Читайте также: В Ленобласти перезахоронили останки 37 защитников Ленинграда
В Оренбургской области представители детских и молодёжных организаций почтили память о павших в годы войны. Акция прошла накануне Дня памяти и скорби, сообщает региональное правительство.
Церемония прошла у мемориала «Вечный огонь». Там же оренбуржцы возложили цветы.
Подробности в материале: Молодые жители Оренбуржья зажгли «Свечу памяти»
Ранним утром 22 июня в Ростове-на-Дону на набережной реки Дон в День памяти и скорби зажгли «Свечи памяти». В траурном митинге приняли участие волонтёры, лидеры молодёжных организаций города, поисковики, сообщили ИА REGNUM в мэрии.
Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону зажгли «Свечи памяти»
Премьер-министр Абхазии Эрик Пухаев 22 июня принял участие в акции «Минута молчания», посвященной памяти жертв Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Подробности в материале: В Южной Осетии в День памяти и скорби прошла акция «Минута молчания»
В Оренбургской области архивные учреждения поддержали ежегодную благотворительную акцию «Красная гвоздика». Её уже в пятый раз проводит благотворительный фонд «Память поколений», сообщает пресс-служба областного правительства.
Читайте подробнее: Архивы Оренбуржья поддержали акцию «Красная гвоздика»
Акция «Свеча памяти» прошла в Самарской области. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе было решено провести данную акцию в новом формате.
Подробности в материале: В Самарской области прошла акция «Свеча памяти»
Памятник воинам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, открыли в селе Николо-Александровском в Левокумском районе Ставрополья. В основе композиции — взлетающие в небо журавли.
Об этом: В ставропольском селе открыли памятник защищавшим родину воинам
Саженец клонированного тополя, пережившего бои в Сталинграде во время Великой Отечественной войны, высадили 22 июня в Центральном районе Волгограда. Так завершили международную акцию «Сад памяти», сообщает пресс-служба регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Подробности в материале: В Волгограде высадили клон Сталинградского тополя
В курганской исправительной колонии №6 в День памяти и скорби открыли Аллею Памяти воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Курганской области.
Подробности в материале: В курганской колонии открыли Аллею Памяти
Орловские следователи начали проверку по факту убийства детей солдатами вермахта в годы Великой Отечественной войны, об этом сообщили 22 июня в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Орловской области.
Об этом: Без срока давности: на Орловщине вскрылись новые факты зверств нацистов
Желание президента России Владимира Путина поднять и переосмыслить тему Второй мировой войны непосредственно связано с попытками искажения истории западных лидеров. Об этом 22 июня заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Фальсификация истории: «Путин призвал Запад одуматься и остановиться»
В Пермском крае волонтёры Победы зажгли свечи в память об очередной годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Акция прошла в 4:00 по местному времени 22 июня возле монумента «Героям фронта и тыла». Активисты выложили из свечей слово «память».
Об этом: В Прикамье зажгли свечи памяти
В День памяти и скорби акция «Свеча памяти» прошла в сквере им. Ольги Берггольц в Приморском районе Петербурга. Волонтеры составили единую композицию — разорванное блокадное кольцо и огонь свечи с надписью «ПОМНИМ». Сквер имени поэтессы, ставшей голосом блокадного Ленинграда, открылся осенью 2014 года. Он расположился в доме №20 по набережной Черной речки — именно здесь жила поэтесса с 1959 по 1975 годы.
Митинг по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны прошел 22 июня в Сухуме возле памятника Неизвестному солдату. Об этом сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо».
Об этом: Возле памятника Неизвестному солдату в городе Сухум прошел митинг
В Югре Минута молчания и другие мероприятия в День памяти и скорби прошли онлайн режиме. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.
Читайте также: В Югре зажгли свечи памяти в режиме онлайн
Национальный музей Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева ко Дню памяти и скорби подготовил выставку «Человек на войне», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом: В марийском музее искусств открылась выставка «Человек на войне»
Губернатор Вологодчины Олег Кувшинников почтил память погибших в Великой Отечественной войне
Статья Владимира Путина о Второй мировой войне сыграет большое значение для всего мирового научного сообщества. Об этом 22 июня заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Статья Путина о войне направлена ко всем историкам мира — эксперт
В мурманской Долине славы посадили Сад памяти, посвященный героям Великой Отечественной войны.
Об этом: Под Мурманском появился Сад памяти
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский возложил сегодня цветы к Вечному огню.
Организационный комитет «Наша Победа» совместно с Министерством обороны РФ, движением «Волонтеры Победы», Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом объединили свои усилия, чтобы создать единую интерактивную карту всех воинских захоронений, военно-мемориальных и памятных объектов на территории страны. Проект, получивший название «Я.Помню», позволит сформировать объективную картину состояния военных мемориальных объектов в России.
Читайте также: Проект «Я.Помню»: более 125 тысяч мемориалов
В годовщину начала Великой Отечественной войны «Молодая Гвардия Единой России» провела порядка 100 акций и мероприятий в 76 регионах России, в них приняли участие свыше тысячи человек.
Читайте также: МГЕР в регионах РФ провела несколько десятков памятных акций
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 22 июня возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь», который находится на проспекте Победы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Паслер присоединился к прошедшей по всей России минуте молчания. Напомним, она прошла впервые и началась ровно в 12:15 мск — в то же самое время, когда к гражданам и гражданкам Советского Союза обратился наркоминдел СССР Вячеслав Молотов.
Об этом: Губернатор Оренбуржья возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь»
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в честь Дня памяти и скорби зажёг свечу и возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь».
Об этом: Тамбовский губернатор в День памяти и скорби возложил цветы к мемориалу
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин обсудил с представителями региональных патриотических движений реализованные ими проекты и задачи воспитательной работы.
Об этом: Тамбовский губернатор встретился с представителями патриотических движений
В Салехарде в День памяти и скорби 22 июня состоялся митинг, в котором принял участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
В Гае Оренбургской области зажёгся Вечный огонь. Церемония прошла 22 июня, сообщает пресс-служба мэрии.
В открытии Вечного огня приняли участие мэр Олег Папунин, глава городского Совета депутатов Фарит Минивалеев и другие лица. К мемориалу были возложены цветы. А к памятному знаку под названием «Выстоявшим и победившим, мёртвым и живым» возложили венки.
В посёлке Шувакиш под Екатеринбургом 22 июня открыли памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. С просьбой к чиновникам обратились жители населённого пункта.
Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Читайте также: Под Екатеринбургом открыли памятник павшим в годы войны: фоторепортаж
У деревни Жестяная Горка Новгородской области в понедельник, 22 июня, прошла траурная церемония захоронения останков более 500 мирных жителей, убитых гитлеровскими войсками. Следы военного преступления были обнаружены в 2019 году российскими поисковиками в ходе экспедиции «Долина» и официально задокументированы Следственным комитетом.
Об этом: В Новгородской области похоронили более 500 жителей, убитых гитлеровцами
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал в соцсети о сегодняшней траурной церемонии у деревни Жестяная Горка.
Торжественная церемония открытия объекта культурного наследия регионального значения «Ротонда» после проведения консервации состоялось 22 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: В Воронеже торжественно открыли законсервированную «Ротонду»
В подмосковной Балашихе к памятнику павшим воинам и Вечному огню весь день приносят цветы. Многие приходят семьями, приводят маленьких детей. Как отмечают жители, историю в школах сейчас часто преподают не совсем в том виде, в котором следовало бы, поэтому некоторые вещи детям могут рассказать только дома и только показав на личном примере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Помимо жителей, желающих почтить память погибших воинов, у памятника в течение дня собирались и представители организованных групп областных ветеранских организаций. Так, к Вечному огню пришли представители «Детей войны», в которые входят жители, родившиеся в период 1928—1945 годов. По словам членов организации, важно, чтобы современные дети не забывали историю, поэтому они стараются чаще общаться со школьниками и больше рассказывать о тех трудностях, с которыми сталкивались люди в годы Великой Отечественной войны, так как в школах этому аспекту сейчас уделяется меньше внимания.
Читайте также: «Аж глазки горят»: ветераны Подмосковья встретились с детьми у Вечного огня
В Североморске 22 июня прошла минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.
Читайте также: На Северном флоте почтили павших героев минутой молчания
В городе Приморске Калининградской области перезахоронили останки 104 советских воинов, погибших в ходе боёв в апреле 1945 года. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
Читайте также: В Калининградской области перезахоронили советских воинов
В День памяти и скорби полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках всероссийской акции «Сад памяти» высадили деревья на территории Нижегородского кремля.
Об этом: Игорь Комаров и Глеб Никитин посадили деревья в Нижегородском кремле
В Горно-Алтайске с соблюдением санитарных требований открыли мемориальный комплекс, посвящённый погибшим соотечественникам в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, он был возведён на добровольные пожертвования.
Читайте подробнее: На Алтае открыли мемориал участникам Великой Отечественной войны