Санкт-Петербург, 22 июня, 2020, 00:47 — ИА Регнум. В День памяти и скорби в Ленинградской области состоится торжественно-траурная церемония перезахоронения останков защитников Ленинграда, пройдут различные акции памяти, с учетом соблюдения мер эпидемической предосторожности.

Lenobl.ru Мемориал на Синявинских высотах

Ровно в 01:00 на площади Победы в Гатчине состоится торжественно-траурная акция «Свеча памяти». Активисты движения «Волонтеры Победы» совместно с сотрудниками гатчинского Дворца молодежи зажгут 300 свечей у памятника Неизвестному Солдату.

В четыре часа утра аналогичная акция состоится на Румболовской горе во Всеволожске, на Дороге жизни, которая спасла жизни тысяч ленинградцев. Здесь «Волонтеры Победы» вместе с юнармейцами и представителями Всеволожского молодежного центра «Альфа» зажгут 200 свечей и выложат из зажжённых свечей слово «Помним».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отправится в Кировский район, где на мемориале «Синявинские высоты» встретится с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Ивановичем Гундаровым, жителем города Отрадное Кировского района Ленобласти.

Ровно в полдень в деревне Пижма Гатчинского района начнется церемония перезахоронения останков бойцов и командиров Красной армии, погибших в боях за Ленинград. Останки 35 воинов были найдены поисковым отрядами в 2019—2020 годах на территории деревни. Церемония пройдет на братском захоронении воинов-ополченцев 2-й Гвардии дивизии народного ополчения, на нее приглашены родственники погибших и поисковики.

В 12:15 в системе оповещения населения Ленинградской области — через радиотрансляционные сети вещания и уличные громкоговорители — прозвучит сделанная 22 июня 1941 года запись обращения правительства СССР к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии. После обращения будет объявлена минута молчания.

В 13:00 губернатор Александр Дрозденко зажжет Свечу памяти на Синявинских высотах.

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«Долгих три года на территории Ленинградской области продолжались кровопролитные бои. Ленинградская земля понесла колоссальные потери. Подвиг советских солдат и жителей области позволил освободить Ленинград из вражеского кольца и прогнать оккупантов с нашей территории», — говорится в обращении главы региона к жителям по случаю Дня памяти и скорби.