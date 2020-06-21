Санкт-Петербург, 21 июня, 2020, 22:15 — ИА Регнум. В ночь на 22 июня в Санкт-Петербурге, при соблюдении всех мер предосторожности и с использованием средств индивидуальной защиты, пройдет традиционная акция «Свеча памяти».

Дарья Драй ИА REGNUM Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы

В День памяти и скорби в городе состоятся торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов, всероссийские и городские памятные акции в онлайн-формате, трансляции фильмов и выставок, посвященных Великой Отечественной войне.

С 22:00 часов на воинском мемориале Корчмино в Колпинском районе порядка 50 волонтеров начали выкладывать десятью тысячами свечей панно размером 16×9 метров в память о погибших на войне. Ровно в два часа ночи свечи зажгут. Онлайн-трансляция будет организована в группе «ВКонтакте».

В 11 часов утра состоятся торжественно-траурные церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище, на Серафимовском, Смоленском, Богословском кладбищах, где также похоронены жертвы войны и блокады, на Невском мемориальном кладбище «Журавли». Одновременно состоятся церемонии памяти на площади Победы у «южных ворот» Петербурга, у триумфальной арки Победы в Красном Селе, в других памятных местах, посвященных Великой Отечественной войне.

22 июня в 12:15 мск состоится Всероссийская минута молчания.

«Образцом твердости и беспримерного героизма в суровую военную пору стал непокоренный Ленинград. Своим примером он помогал держаться из последних сил на фронте и в тылу. Наш город защитил свое наследие от фашистских варваров и выжил всем смертям назло», — говорится в обращении губернатора Петербурга Александра Беглова и главы Заксобрания Вячеслава Макарова.

***

Напомним, блокада Ленинграда, организованная в годы войны войсками нацистской Германии и ее союзников, унесла жизни, по разным оценкам, от 640 тысяч до миллиона ленинградцев и беженцев из других мест, оказавшихся в городе.