Вашингтон, 25 июня, 2020, 05:56 — ИА Регнум. В своем выступлении перед министрами иностранных дел стран ЕС госсекретарь США Майк Помпео захотел поговорить про Украину. Почему эта тема пошла вразрез с желаниями евросоюзовских собеседников, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

(сс) U.S. Department of State Майк Помпео

Вашингтонское желание поговорить об Украине перед европейцами можно понять как рычаг, поворачивающий внимание ЕС в нужную сторону. Ведь иначе евросоюзовцы вполне могут сосредоточиться на реально важных для них вопросах, вроде отношений с Китаем, планов Израиля или действий Турции, а важную для Польши и прибалтийской тройки постсоветских республик тему «борьбы с российской агрессией» пустить побоку.

Но Помпео не дал главам европейских внешнеполитических ведомств увильнуть, настойчиво поднимая украинскую тему, которая для евросоюзовцев уже давно стала токсичной по принципу «не трогай Украину, если там все относительно затихло». США в преддверии мероприятий в честь десятилетия инициативы «Восточное партнерство» нужны доказательства эффективности усилий ЕС на постсоветском пространстве, а не какое-то там «украинское затишье».

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Помпео дразнит Европейский союз Украиной и блефует».