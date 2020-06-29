Донецк, 29 июня, 2020, 03:47 — ИА Регнум. Народные республики Донбасса вот уже который год находятся в «подвешенном состоянии», не желая украинизироваться по-киевски и не входя в Россию по-крымски. Как могла бы Россия помочь бедствующим от такой несуразицы ЛНР и ДНР, рассуждает автор ИА REGNUMАлексей Топоров.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Хотя 12 июня ДНР и отпраздновала День России, подняв российские триколоры, празднество было омрачено очередным признанием «единства Украины» из уст Дмитрия Пескова. И даже российские паспорта, которые получили 187 240 жителей ЛДНР не такое уж великое подспорье, как казалось изначально. Дело обернулось так, что без регистрации на территории РФ воспользоваться большинством прав обладатель паспорта не может.

Даже закрадывается в некоторые умы нехорошая мысль: а может, российский паспорт — это такой рычаг, который переместит население Донбасса в Россию, а землю оставит Киеву? Но люди Донбасса в массе своей — патриоты родного края и бежать из него никуда не собираются. Даже последние забастовки шахтеров и рабочих говорят о том же — люди хотят порядка на своей земле, а не бегства за лучшей долей. Так, может, у российского руководства хватит духу признать ЛДНР так же, как были признаны Абхазия и Южная Осетия? Уже такое решение сильно упростило бы жизнь тем, кто связал свою судьбу с Донбассом.

Читайте статью Алексея Топорова «Судьба Донбасса: России пора вернуться к реальности».