Москва, 29 июня, 2020, 02:48 — ИА Регнум. Затруднения и споры, которые демонстрирует современная наука по поводу как самого происхождения, так и перспектив развития коронавирусной инфекции, продолжаются. А ведь без понимания закономерностей невозможно уверенно победить в схватке с эпидемией. Отсюда все колебания по поводу «второй волны» — наступила она уже, или наступит в будущем, а если да, то как скоро… Похоже, что какой-то важный фактор укрылся от внимания мировой науки и этим фактором вполне может быть состояние атмосферы нашей планеты. О роли, которую играет колебание концентрации озона в различных слоях воздушной оболочки Земли, напоминает в своей статье доктор геолого-минералогических наук Владимир Сыровоткин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Наблюдение за концентрацией озона в верхних слоях атмосферы ведутся уже давно, с тех самых пор, как в научной и популярной печати разразился «озоновый бум». Тогда, в уже далеком 1985 году, обнаружение пониженной концентрации озона над большой площадью Антарктиды вызвало нешуточный переполох — ведь озон служит дополнительным щитом от избыточного ультрафиолетового излучения. А вдруг озоновая дыра будет разрастаться и избыточный ультрафиолет начнет беспрепятственно светить на все человечество? Прогнозировалась вспышка раковых и инфекционных заболеваний, ведь ультрафиолет и способствует развитию онкологических заболеваний, и ломает иммунитет.

Глобально ничего такого до сих пор не случилось, но даже и локальные «озоновые дырочки» могут стать источником больших неприятностей. Под местами локального уменьшения концентрации озона вполне могут начинаться вспышки заболеваний, ведь именно там иммунитет оказывается дополнительно подавлен. Нет ли «озоновой причины» в том, что COVID-19 так яростно обрушился именно на страны Южной Европы? Давайте сопоставим данные об изменениях концентрации озона с картой вспышек новой эпидемии в 2020 году.

Читайте подробности в статье Владимира Сывороткина «Озоновый слой, пандемия COVID-19 в 2019 и вспышки кори в 2018 годах».