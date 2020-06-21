Москва, 21 июня, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Ко Дню медработника активисты «Волонтерской роты» нарисовали масштабное граффити с поздравлением медиков «Спасибо врачам»

Фото предоставлено пресс-службой «Волонтерской роты» Граффити «Спасибо врачам» на ВДНХ

В воскресенье, 21 июня на Октябрьской площади у 75-го павильона ВДНХ по инициативе активистов появилось масштабное граффити, приуроченное ко Дню медика. Граффити рисовали несколько дней. Там же расположен арт-объект, представляющий собой большое стеклянное сердце. В него все желающие смогут опустить открытки с теплыми пожеланиями медицинским работникам и выразить свою благодарность. Открытки для заполнения и футболки с изображением граффити будут раздавать волонтеры всем участникам акции.

Фото предоставлено пресс-службой «Волонтерской роты» Граффити «Спасибо врачам» на ВДНХ

Граффити «Спасибо врачам» на разных языках нанесено у 75-го Павильона и занимает площадь 2400 квадратных метров так, что будет хорошо видно даже с высоты птичьего полета. На граффити «Спасибо врачам» изображено сердце пациента, которое через стетоскоп передает слова благодарности на разных языках медикам всего мира за их доблестный труд.