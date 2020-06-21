Белград, 21 июня, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Президент Сербии Александар Вучич поучаствовал в голосовании на парламентских выборах страны. Об этом 21 июня сообщают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Глава государства прибыл на свой избирательный участок в новом Белграде в марлевой повязке, однако перчаток на его руках обнаружено не было.

Парламентские выборы в стране проходят в условиях карантинных мер, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции. Данный факт, а также ненастная погода могут снизить явку среди избирателей.