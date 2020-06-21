Москва, 21 июня, 2020, 14:07 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключает, что в случае принятия поправок к Конституции России, он снова будет баллотироваться в президенты в 2024 году. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Kremlin.ru Владимир Путин на татами

«Я не исключаю такой возможности. Если это возникнет в Конституции — возможность баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — сказал российский лидер.

Напомним, что по действующей Конституции один человек не может занимать высший должностной пост более двух сроков подряд. Путин был президентом России с 2000 по 2004 годы, затем с 2004 по 2008 годы. Потом четыре года президентом был Дмитрий Медведев. Затем в 2012 году Путин вновь был избран президентом, и снова переизбирался в 2018 году (срок пребывания президента у власти был увеличен с четырех до шести лет).

Такой порядок вещей у многих вызывал недовольство. Путин предложил внести в Конституцию поправку о том, что одно и тоже лицо не может занимать пост президента более двух сроков без каких либо оговорок. Однако в Государственной думе депутат Валентина Терешкова («Единая Россия») предложила еще одну поправку, которая оговаривает, что эти самые «не более двух сроков» для действующего президента будут отсчитываться только с 2024 года. То есть, в случае принятия поправок к Конституции Путин сможет баллотироваться на выборах президента и в 2024 году и в 2036 году.