Калуга, 21 июня, 2020, 12:02 — ИА Регнум. 58 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 21 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 5 тыс. 640 положительных тестов. 2 тыс. 737 человек находится на лечении, 2 тыс. 860 человек выздоровели, 43 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (721), в Обнинске (550), в Боровском районе (280), в Жуковском районе (183), в Малоярославецком районе (178) и в Дзержинском районе (128).