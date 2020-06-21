Тутаев, Ярославская область, 21 июня, 2020, 11:56 — ИА Регнум. Проектирование канатной переправы через Волгу в Тутаеве Ярославской области начнется осенью 2020 года. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Ярославской областной думы Юрий Павлов.

Волга в Тутаеве

По данным депутата, правительство области согласовало график работ по проектированию канатной дороги.

«В конце июня подача конкурсных предложений. На данный момент уже заявлено 4 претендента. Конец июля-начало августа присуждение контракта, а в сентябре начало работ», — написал депутат Ярославской областной думы Юрий Павлов.

Предварительная стоимость проекта составляет 939,32 млн рублей. Основная часть будет выделена из федерального бюджета, в том числе за счет привлечения займа Нового банка развития БРИКС. Соглашение об этом, по данным депутата, подписано между банком и правительством РФ. Ранее ярославские власти сообщали лишь о намерениях подписать такое соглашение.

«Софинансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Ярославской области, местного бюджета, привлеченных регионов средств займа Нового банка развития БРИКС. Предварительное финансирование на реализацию проекта — 939,32 млн. рублей, из них 621,49 млн. рублей — средства федерального бюджета и средства займа, 317,83 — средства консолидированного бюджета и привлеченных средств», — сообщил Юрий Павлов.

Канатная дорога должна стать новым туристическим объектом, а также улучшить связь между правобережной и левобережной частями Тутаева.