В Ярославской области опять обещают построить канатную дорогу через Волгу
Тутаев, Ярославская область, 21 июня, 2020, 11:56 — ИА Регнум. Проектирование канатной переправы через Волгу в Тутаеве Ярославской области начнется осенью 2020 года. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Ярославской областной думы Юрий Павлов.
По данным депутата, правительство области согласовало график работ по проектированию канатной дороги.
Предварительная стоимость проекта составляет 939,32 млн рублей. Основная часть будет выделена из федерального бюджета, в том числе за счет привлечения займа Нового банка развития БРИКС. Соглашение об этом, по данным депутата, подписано между банком и правительством РФ. Ранее ярославские власти сообщали лишь о намерениях подписать такое соглашение.
Канатная дорога должна стать новым туристическим объектом, а также улучшить связь между правобережной и левобережной частями Тутаева.