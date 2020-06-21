Калуга, 21 июня, 2020, 11:23 — ИА Регнум. Порядка 5113 медицинских работника получают досрочную пенсию, сообщили 21 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделении Пенсионного фонда по Калужской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM. Деньги

Из общего числа медиков — получателей досрочной пенсии 4514 женщин. За работу в сельской местности пенсию досрочно получают 982 человек.

По информации ведомства, для медицинских работников увеличение требований к продолжительности специального стажа не предусмотрено. Однако, исходя из общего увеличения возраста выхода на пенсию, для медиков срок обращения за досрочной пенсией будет постепенно отодвигаться. Год, в котором эти работники вырабатывают необходимую продолжительность стажа, фиксируется, а назначить досрочную пенсию можно будет по истечении определенного времени. С 2020 по 2028 год срок обращения за пенсией будет переноситься на период от одного года до пяти лет.