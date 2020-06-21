Кострома, 21 июня, 2020, 10:50 — ИА Регнум. В Костромской области обнаружили три неофициальные обсервации, в которых находились 700 рабочих из разных регионов России. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Группа лиц была завезена в регион и размещена в загородных санаториях по заказу компании, название которой пока не разглашается. Местные власти и Роспотребнадзор не были уведомлены о визите. После 14-дневного нахождения в обсервациях приезжие должны были отправиться на работу в Вологодскую область.

«Установлено, что на территорию Костромской области завезена группа лиц, порядка 700 человек, на три объекта размещения — это загородные учреждения. Как удалось выяснить, люди были завезены к нам для обсервации. Это работники, которые затем планируют осуществлять свою деятельность на территории Вологодской области. Их собрали со всей территории страны, с большого количества субъектов Российской Федерации», — сообщил главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.

Законность и безопасность действий «учреждений отдыха» проверит Роспотребнадзор, региональный департамент экономического развития и прокуратура. Кроме того, предстоит установить, проходили ли рабочие тестирование на коронавирус.