Калуга, 21 июня, 2020, 11:19 — ИА Регнум. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Калужской области присоединились к акции поддержки и благодарности российским врачам. Совместно с Ассоциацией предпринимателей индустрии красоты (АПИК) общественники в рамках «Красивая акция: от сердца к сердцу» передали 150 сертификатов на посещение салонов красоты медицинскому персоналу «красной зоны» калужской областной клинической больницы, сообщает 21 июня корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы ОНФ в Калужской области Сертификаты на посещение салонов красоты передали общественники медикам калужской областной клинической больницы

«Слова благодарности хочется выразить медикам, которые сегодня находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Знаем, в каких условиях приходится работать нашим докторам и медсёстрам: сейчас многие из них не бывают дома, не видятся с семьями. Хочется их поддержать, и «Красивая акция: от сердца к сердцу» призвана подарить медикам несколько приятных минут. Надеемся, что они останутся довольны от услуг салонов красоты, которыми смогут воспользоваться до конца 2020 года», — сказала активист ОНФ в Калужской области Ирина Малыхина.

«Красивая акция: от сердца к сердцу» — это совместный проект ОНФ и АПИК, реализующийся в рамках всероссийской акции #МыВместе.