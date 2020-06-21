Приштина, Сербия, 21 июня, 2020, 10:29 — ИА Регнум. В субботу 20 июня прошло заседание президиума ныне находящейся у власти партии Демократическая лига Косово (ЛДК), посвященное исключению из партии и отставке с поста заместителя её председателя Вьосы Османи, которая также занимает пост спикера парламента.

Kuvendikosoves.org Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с данной инициативой выступил глава ЛДК Иса Мустафа.

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В заседании приняли участие 95 из 123 членов управляющего совета. Из них 70 поддержали предложение Мустафы, 16 проголосовали против исключения Османи, в том числе бывший министр инфраструктуры Люмир Абдиджику, и 9 воздержались. Место Османи в партии занял нынешний премьер-министр Косово Авдулла Хоти.

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Причиной исключения из ЛДК самой популярной фигуры в партии стала решительная поддержка Османи бывшего премьер-министра Косово Альбина Курти и критика политики ЛДК. Напомним, под давлением США ЛДК пошла на разрыв коалиции с партией Курти «Самоопределение», а затем инициировала вынесение вотума недоверия Курти. Затем при поддержке президента Хашима Тачи (личного врага Османи) представитель ЛДК Авдулла Хоти без выборов занял пост премьер-министра. Все эти шаги были раскритикованы Османи.

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Произошедшее может привести к отставке Османи с поста спикера парламента, а значит, лишить её возможности помешать ратификации парламентом соглашений, заключенных в ходе диалога между Сербией и Косово.