Тверь, 20 июня, 2020, 21:16 — ИА Регнум. 100 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны, жителю Тверской области Борису Колесову 20 июня. С юбилеем имени всех жителей региона Бориса Колесова поздравил губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Вы представитель легендарного поколения победителей, на примере которого мы все воспитывались и воспитываем уже своих детей. Низкий поклон Вам за мирное небо над нашим Отечеством, которое Вы защищали в боях. И, как говорил легендарный летчик-истребитель, маршал авиации Александр Иванович Покрышкин, побеждают только те, кто не дрогнул и не повернул обратно. От всей души желаю Вам здоровья, счастья, мира, благополучия», — сказал Игорь Руденя.

Также ветерана поздравили с юбилеем офицеры 196-го военно-транспортного авиационного полка войсковой части № 41 486 пос. Мигалово, которые записали для юбиляра песню. Поздравление для Бориса Колесова из кабины самолета во время полета записал командир корабля авиационного отряда Ан-22, авиационной эскадрильи Ан-22, Ан-124 Виктор Чернышев. Трансляцию видеопоздравления организовали во дворе дома юбиляра.

«Большое спасибо за добрые слова. Благодарен всем, кто меня помнит и поздравляет с юбилеем. Со всех сторон вижу проявление заботы, также меня окружает моя большая семья. Долгие годы я занимался хозяйственной и административной деятельностью. Вся жизнь моя прошла в трудах. Отрадно видеть, как много сегодня делается в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве дорог, жилья», — поблагодарил ветеран губернатора и всех, кто присоединился к поздравлениям с юбилеем.

Борис Колесов в январе 1941 года поступил в 1-е Московское авиационно-техническое училище, и уже в сентябре был отправлен на Волховский фронт. В 1942 году прибыл на Ленинградский фронт, управлял бомбардировщиком. Осенью 1943 года в воздушном бою получил контузию. После выписки из госпиталя продолжил службу в 159 отд. роте центральной базы авиатехснабжения ВВС (г. Москва). Военную службу окончил в феврале 1946 года. В мирное время работал в ВЛКСМ, являлся руководителем социально-ориентированных организаций.