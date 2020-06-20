Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Келлер

Финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» полковник, профессор, доктор технических наук Андрей Келлер назначен временно исполняющим обязанности ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

В 1996 году Андрей Келлер окончил Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище им. главного маршала бронетанковых войск П. А. Ротмистрова по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

С 1996 по 2015 годы проходил службу на различных должностях в Вооруженных силах РФ.

В 2011 году защитил докторскую диссертацию по теме «Система распределения мощности и методы ее реализации в полноприводных армейских автомобилях». С 2011 года занимал должность начальника кафедры танковых войск ФВО Южно-Уральского государственного университета, был начальником Управления научной и инновационной деятельности.

С 2015 по 2017 г.г. — проректор по развитию ЮУрГУ.

С мая 2018 года до настоящего назначения был начальником управления Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ».

"В первую очередь займемся двумя стратегическими направлениями. Первый блок — оптимизация образовательного предложения в части современных образовательных программ: их наполнение в соответствии с нынешними требованиями рынка труда, повышение привлекательности для абитуриентов, отход от устаревших методов подготовки к современным, формирование взаимодействия с индустриальными партнерами в отношении наших новых образовательных программ и создание базовых кафедр совместно с ведущими лидерами страны в области интеллектуальных транспортных систем. Второй блок — это развитие научной деятельности, концентрации усилий и потенциала университета на прорывных направлениях исследований в области интеллектуальных транспортных систем и транспортно-логистических комплексов. Сейчас важная задача собрать коллектив, сосредоточить усилия и занять позицию Лидера в этом направлении. Что касается первоочередной тактической задачи, нам необходимо грамотно провести приемную кампанию, обеспечив качественный и эффективный набор студентов», — поделился планами временно исполняющий обязанности ректора МАДИ Андрей Келлер.

Андрей Келлер — автор более 180 научных трудов, четырех монографий, 17 учебников и учебных пособий, более 40 патентов на изобретения. Им реализовано 36 рационализаторских предложений. В должности проректора по развитию ЮУрГУ курировал запуск и реализацию проекта 5−100 в университете, открыл Центр компьютерного инжиниринга, являющийся одним из лучших центров в стране, созданный в рамках программы развития инжиниринга и промышленного дизайна. Центр выполняет исследования и разработки в интересах ПАО «КАМАЗ», ООО ПК ТС, ПО МАЯК, АО ОДК АВИАДВИГАТЕЛЬ и др.

Результаты научных исследований и разработок профессора Андрей Келлера запущены в серийное производство ряда крупнейших автомобилестроительных корпорации России, в том числе ОАО «Автомобильный завод «Урал», ПАО «КАМАЗ», АО «РУСИЧ — КЗКТ», СКБ «Витязь» и др.

Андрей Келлер имеет государственные награды: медали «За воинскую доблесть», «За отличие в воинской службе» I, II, III степени; знак отличия Министерства обороны «За образцовую эксплуатацию автомобильной техники»; почетные грамоты министра обороны РФ, заместителя министра обороны РФ, командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа, губернатора Челябинской области.

В 2019 году Андрей Келлер принял участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука» и 18 марта 2020 года стал финалистом трека.

«На конкурс «Лидеры России» я пошел, исходя из классического принципа, себя показать и на людей посмотреть. Задача была понять и оценить, как я смотрюсь относительно других с точки зрения современных управленческих компетенций. Второй мой посыл был связан с интересом некого карьерного роста в области образования и науки. Потому что в последние два года я ушел в область прикладного инжиниринга. Основная ориентация «НАМИ», как федерального научно-исследовательского центра, это прикладные исследования и разработки. Тем временем на предыдущем месте работы у меня был накоплен хороший опыт и идеи, которые хотелось реализовать. Участие в конкурсе «Лидеры России», однозначно, позволило мне выйти на новые позиции. Без «Лидеров России» занять должность врио ректора Московского университета человеку, который работал в регионе, практически невозможно. Этот конкурс стал для меня очень серьезным карьерным лифтом», — рассказал финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Андрей Келлер.

По его словам, на конкурсе «Лидеры России 2020» по специализации «Наука» он познакомился со множеством интересных специалистов.

«Как минимум три-четыре человека из каждой группы, в рамках которой мы соревновались, это люди, с кем было бы интересно продолжить работу. У них есть молодой задор, энергия и компетенции, которые возможно направить на развитие университета. Я планирую поднять ряд контактов, с кем можно было бы пообщаться и пригласить в состав команды», — добавил Андрей Келлер.