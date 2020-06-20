Москва, 20 июня, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Алена Зюкова — участница смены «Экосреда — политика» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» 2019 года. На форуме девушка представила перед экспертами свою инициативу «Конкурс законодательных идей молодежи» и стала победительницей Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи, который входит в платформу «Россия — страна возможностей». Алена — студентка выпускного 4-го курса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Участница смены «Экосреда — политика» Алена Зюкова

27 июня девушка станет участницей всероссийского студенческого онлайн-выпускного, который проводят Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российский союз ректоров.

О своей победе в Грантовом конкурсе Росмолодежи и о планах на будущее Алена Зюкова рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Алена, скажите, когда Вы поняли, что развитие социальных лифтов — это Ваше призвание?

Этот проект — «Конкурс законодательных идей молодежи» — площадка для реализации молодежью своих идей, способ привнесения улучшений в жизнь общества. Мне всегда были интересны эти сферы деятельности.

Как Вам пришла идея создать проект «Конкурс законодательных идей молодежи»?

Среди моих знакомых — много студентов-юристов, поэтому возникла идея создать площадку, где студенты смогут попробовать себя в качестве авторов законопроектов, получить экспертную оценку своей законодательной идеи. В случае положительной оценки экспертов законодательные идеи передаются на рассмотрение в законодательные собрания.

Кто входит в команду проекта? По правилам конкурса, зарплата команде проекта не предусмотрена: как Вы поддерживаете командный дух, мотивируете команду?

В команду проекта входят молодые юристы, которые отсматривают поступающие законодательные идеи. Это активная молодежь, заинтересованная в общественно полезной деятельности, поэтому поиск лучших законодательных идей, которые смогут впоследствии привнести улучшения в жизнь людей, и есть лучший мотиватор.

Как знания и навыки, полученные в вузе, способствовали Вам в реализации проекта? Как Вы считаете, помогут ли они Вам в дельнейшей деятельности?

Прежде всего это знания в сфере социологии и политологии. Вуз также дает большой стимул к самообразованию, то есть получению дополнительных знаний. Думаю, что в целом знания и навыки, приобретенные в вузе, тем более таком, как МГУ, служат одной из составляющих основы для дальнейшей профессиональной и общественной деятельности.

С какими трудностями Вы столкнулись при подготовке и реализации проекта? Как их решали?

В период отборочного этапа нам написало более 300 авторов законодательных идей. Каждый присылал свой законопроект, который совместно с командой было необходимо оценить в краткий срок — это действительно большой объём работы

Как изменилась ситуация в регионе и в обществе после реализации проекта?

За это время на федеральном уровне были выдвинуты инициативы о продлении льготного проезда для студентов на электропоездах пригородного назначения. Реализован законопроект регионального уровня об ограничении работы небольших розничных точек, продающих алкоголь с нарушениями. Сейчас ведется работа по реализации еще ряда законопроектов.

А есть ли у Вас наставник или человек, на которого Вы стараетесь равняться?

Я не равняюсь на конкретного человека — стараюсь в каждом, с кем работаю, отмечать полезные качества, которым можно было бы поучиться.

Какие профессиональные качества для специалистов Вашей отрасли Вы считаете важными?

Стратегическое мышление и руководство, умение выстраивать отношения и создавать команду, особенно важно управление изменениями. И, конечно же, умение составлять техническое задание — как известно, какое ТЗ, такой и результат.

Какой формат сдачи экзаменов для Вас показался наиболее удобным: online илиoffline? Поделитесь впечатлениями.

Я обратила внимание на то, что при online-формате более четко регламентировано время — нужно просто подключиться в назначенный промежуток времени и не надо стоять в коридоре и ждать своей очереди. Это удобно. В остальном все то же самое.

Поделитесь Вашими профессиональными планами на ближайшие несколько лет.

Я планирую заниматься общественной деятельностью, реализовывать социально полезные проекты, работать в сфере молодежной политики. И, конечно же, продолжать образование.

Что Вы ожидаете от выпускного в форматеonline?

Ещё ни разу не была на online-выпускном, поэтому ожидаю только хорошей организации.