Уфа, 20 июня, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Анастасия Мисюля — финалистка конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Приняла участие в конкурсе с проектом «Велоэкскурсии по городу Уфа». В этом году Анастасия оканчивает вуз — с красным дипломом, средний балл 4,9. Занимала призовые места более чем в семи конкурсах всероссийского и регионального уровней. Более пяти лет является волонтером, в том числе в рамках работы волонтерского корпуса «Our Future».

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей Финалистка конкурса «Мастера гостеприимства» Анастасия Мисюля

27 июня Анастасия станет участницей всероссийского студенческого онлайн-выпускного, который проводят Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российский союз ректоров.

О своем участии в конкурсе «Мастера гостеприимства» Анастасия Мисюля рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Анастасия, скажите, когда Вы поняли, что туризм — это ваше призвание?

С раннего детства мы с родителями много путешествовали по стране на машине. Я всегда любила долгие поездки, смену пейзажей за окном, новые города и других людей, их истории и менталитеты. В старших классах мы стали вылетать на отдых за рубеж, однако не прекращали поездки по стране. Так и появилась моя искренняя любовь к смене местоположения и к туризму в целом. В 11 классе приняла решение поступать на туризм и с тех самых пор мы с ним неразлучны.

В Вашем послужном списке много наград. Насколько для вас важны социальные истории?

Социальные истории безусловно важны для меня. Добиваться поставленных целей и достигать новых высот — можно сказать, одно из моих хобби.

Почему Вы пришли на конкурс «Мастера гостеприимства»? Как участие в проекте повлияло на развитие вашей карьеры?

Пойти на конкурс «Мастера гостеприимства» меня смотивировала кафедра ТГРС УГНТУ. Преподаватели сказали, что проводится конкурс, и у меня есть шанс. И они не ошиблись. После трех дней работы в полуфинале у меня заболело сердце из-за внутреннего туризма. Захотелось немного остановиться и подумать, а чем же я могу помочь в его развитии. Сейчас я работаю у туроператора по Южному Уралу «Урал-Тенгри» и стараюсь внести свой вклад в развитие экологического и внутреннего туризма.

Индустрия гостеприимства сейчас переживает тяжелые времена. Как Вы считаете, что может поспособствовать развитию внутреннего туризма в РФ?

Это точно ждет развитие. Экологический туризм должен стать одним из ведущих видов туризма, мы должны развивать особо охраняемые природные территории и прилегающие места, воспитывать в людях культуру бережного и внимательного отношения к природе. Агентство стратегических инициатив сейчас запустили конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров, и я думаю, что грамотный подход руководств регионов к данному вопросу поможет повысить спрос на внутренний туризм в РФ.

А есть ли у Вас наставник или человек, на которого Вы стараетесь равняться?

Последние годы у меня была проектная команда, с которой я постоянно работала. Нашим наставником был Ишбулатов Риф Фанилевич (к.т.н., доцент кафедры ТГРС УГНТУ). Работа с ним лично для меня обернулась в опыт в абсолютно разных сферах: сегодня вы разрабатываете правки в программу развития туризма, завтра создаете сайт, а послезавтра уже работаете в графических редакторах над отчетами по проектам. Многозадачность, умение делать всё самостоятельно и никогда не говорить фразу «невозможно» я переняла именно от него, за что очень благодарна.

Поделитесь Вашими профессиональными планами на ближайшие несколько лет.

В ближайшие годы я ожидаю роста. Личностного, профессионального, и непосредственно связанного с развитием внутреннего туризма в Российской Федерации. А что будет дальше — узнаем со временем.

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