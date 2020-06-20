В массовом ДТП под Калугой погиб ребёнок
Малоярославецкий район, Калужская область, 20 июня, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Один из троих погибших в ДТП, которое произошло утром 20 июня в Маялоярославецком районе, — несовершеннолетний. Ребёнок находился в салоне автомобиля ВАЗ 2107, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.
Расследованием установлено, что водитель автомобиля ВАЗ 2107 двигался по окружной дороге со стороны села Детчино в направлении деревни Рябцево Малоярославецкого района с неправильно выбранной скоростью, не обеспечивающей безопасность движения. Мужчина не учёл состояние дорожного покрытия, которое было мокрым, и не снизил скорость. В результате водитель не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-213 100.
«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Она предусматривает до семи лет лишения свободы», — сказала Искрина Лепёхина.
20 июня в ДТП, которое произошло в Калужской области, погибли два пассажира автомобиля ВАЗ 2107 и пассажир автомобиля ВАЗ-213 100. Три человека с травмами госпитализированы.