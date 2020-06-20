Малоярославецкий район, Калужская область, 20 июня, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Один из троих погибших в ДТП, которое произошло утром 20 июня в Маялоярославецком районе, — несовершеннолетний. Ребёнок находился в салоне автомобиля ВАЗ 2107, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

Расследованием установлено, что водитель автомобиля ВАЗ 2107 двигался по окружной дороге со стороны села Детчино в направлении деревни Рябцево Малоярославецкого района с неправильно выбранной скоростью, не обеспечивающей безопасность движения. Мужчина не учёл состояние дорожного покрытия, которое было мокрым, и не снизил скорость. В результате водитель не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-213 100.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Она предусматривает до семи лет лишения свободы», — сказала Искрина Лепёхина.

20 июня в ДТП, которое произошло в Калужской области, погибли два пассажира автомобиля ВАЗ 2107 и пассажир автомобиля ВАЗ-213 100. Три человека с травмами госпитализированы.