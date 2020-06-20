Калуга, 20 июня, 2020, 16:15 — ИА Регнум. В Калуге оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого в повреждении 26 надмогильных сооружений на Трифоновском кладбище, в числе которых и надгробия участников Великой Отечественной войны. Об этом 20 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Скриншот страницы Игоря Кумицкого в «ВКонтакте» На Трифоновском кладбище осквернено 26 могил

По данным ведомства, в кладбищенском вандализме полиция подозревает местного жителя, не достигшего 16-летнего возраста. В настоящее время в отношении подростка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По факту осквернения мест захоронения возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Устанавливаются иные лица, причастные к противоправным действиям. Происшествие вызвало повышенный общественный резонанс.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, за пять месяцев 2020 года в Калужской области на 94,5% вырос уровень преступности среди несовершеннолетних по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Детьми и подростками было совершено 239 преступлений против 123 годом ранее.