Москва, 20 июня, 2020, 15:25 — ИА Регнум. В годовщину начала Великой Отечественной войны «Молодая Гвардия Единой России» реализует федеральную акцию «Свеча памяти». Активисты в городах России из горящих свечей выложат картину памяти Великой Отечественной войны («Неизвестный солдат», «Комбат» и «Родина-Мать») на главной площади или в проходной центральной зоне города, общей площадью не менее 500 кв.м. Молодогвардейцы за несколько недель в социальных сетях, а также посредством расклейки информационных листков, начали приглашать жителей города принять участие в акции.

Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

21 июня в Бурятии и Тамбове молодогвардейцы запустят исторический общественный транспорт, который будет бесплатно возить жителей по историческим маршрутам города. По Тамбову будет курсировать автобус, а в Бурятии трамвай. Внутри транспорта будут расклеены фотографии героев войны с описанием их историй военных лет, а на спинках посадочных мест будут размещены QR-коды, по которым каждый желающий сможет бесплатно скачать и просмотреть исторические материалы о Великой Отечественной войне (фото, фильмы, музыка, хроника военных лет). Во время поездки по громкой связи будут транслироваться озвученные воспоминания ветеранов из книги МГЕР «Дневник Ветерана. Непридуманная история войны».

22 июня в регионах страны активисты МГЕР раздадут тематические открытки жителям, посвященные Великой Отечественной войне, а также предложат пешеходам и водителям автомобилей принять участие во Всероссийской минуте молчания, для этого необходимо будет заглушить все звуки (наушники, музыка в машинах) и остановиться под транслируемый звук метронома.

Также 24 июня «Молодая Гвардия Единой России» в регионах России организует дворовые концерты и праздничные шествия в честь ветеранов и тружеников тыла.

В рамках акции, активисты подарят музыкальный вечер для ветеранов и жителей дома, устроят праздничный марш и покажут кадры первого военного парада Победы 1945 года.